Ünü Sınırlarını Aşanlar: Dünyanın Her Yerinde Gündem Olan 16 Şarkı
Ünü Sınırlarını Aşanlar: Dünyanın Her Yerinde Gündem Olan 16 Şarkı
Milyonlar hatta milyarlarca dinlenmeye ulaşıp dünyanın diline dolanan şarkıları sizler için derledik!
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1. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna
2. PSY - Gangnam Style
3. LMFAO - Sexy and I Know It
4. Crazy Frog - Axel F
5. Ylvis - The Fox
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6. Major Lazer & DJ Snake - Lean On ft. MØ
7. Aron Chupa & Little Sis Nora - I'm an Albatraoz
8. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
9. Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno & Gente De Zona
10. Shakira - Waka Waka
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11. Amy Winehouse - Back To Black
12. Pharrell Williams - Happy
13. LP - Lost On You
14. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
15. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B
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16. Adele - Rolling in the Deep
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