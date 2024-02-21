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Ünü Sınırlarını Aşanlar: Dünyanın Her Yerinde Gündem Olan 16 Şarkı

etiket Ünü Sınırlarını Aşanlar: Dünyanın Her Yerinde Gündem Olan 16 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 14:01

Milyonlar hatta milyarlarca dinlenmeye ulaşıp dünyanın diline dolanan şarkıları sizler için derledik!

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1. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

2. PSY - Gangnam Style

3. LMFAO - Sexy and I Know It

4. Crazy Frog - Axel F

5. Ylvis - The Fox

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6. Major Lazer & DJ Snake - Lean On ft. MØ

7. Aron Chupa & Little Sis Nora - I'm an Albatraoz

8. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

9. Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno & Gente De Zona

10. Shakira - Waka Waka

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11. Amy Winehouse - Back To Black

12. Pharrell Williams - Happy

13. LP - Lost On You

14. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

15. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

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16. Adele - Rolling in the Deep

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