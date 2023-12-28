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Ünlülerin Dudak Uçuklatan Yılbaşı Konseri Fiyatları ‘Biz En İyisi Evde Oturalım" Dedirtti

Ünlülerin Dudak Uçuklatan Yılbaşı Konseri Fiyatları ‘Biz En İyisi Evde Oturalım" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.12.2023 - 03:17

Mümkün olursa yeni umutlar ve hayallerle merhaba diyeceğimiz 2024'e girmemize sayılı günler kaldı! 🎊🎄

Hala programı olmayanlar için diyerek söze başlamak isterdik fakat şoka uğratan bilet fiyatlarını gördükten sonra vazgeçtik... Sizin için 'biz iyi ki evde kalmayı seçtik' dedirtecek yılbaşı konserlerinin fiyatlarını derledik 🙈

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1. Tarkan

1. Tarkan
www.jollytur.com

Yılbaşı gecesi için 28 milyon TL'yle en yüksek fiyata anlaşan Tarkan, Kıbrıs'ta Concorde Luxury Resort'ta sahne alacak. Tarkan'ın konserine gidebilmek için otelin misafiri olmanız ve en az 2 gece konaklamanız gerekiyor... 

Tarkan'ı izleyebilmek her şey dahil konseptli otelin en düşük bütçeli odasını seçtiğinizde ödemeniz gereken miktar tamı tamına 77 bin 212 TL. Oda seçiminize göre fiyat 397 bin 700 TL'ye kadar çıkıyor. (Fiyata uçak bileti dahil değil)

2. Ebru Gündeş

2. Ebru Gündeş
www.touristica.com.tr

Yılbaşı gecesinde Elexus Hotel Resort & Spa'da sahne alacak Ebru Gündeş'i izlemek için satın alabileceğiniz tur, oteldeki en düşük bütçeli oda + Anadolu Jet uçak bileti + transfer dahil olacak şekilde 80 bin 22 TL. 

3. Linet & Haktan

3. Linet & Haktan
www.passo.com.tr

2024'ü İstanbul'da Yeni Gazino sahnesinde karşılayacak Haktan ve Linet'in konser biletleri kategorilere ayrılıyor. En düşük bilet 8 bin, en yüksek bilet ise 28 bin TL. 

1. Kategori - 28.000,00 TL

2. Kategori - 24.000,00 TL

3. Kategori - 18.000,00 TL

4. Kategori - 14.000,00 TL

5. Kategori - 10.000,00 TL

6. Kategori - 8.000,00 TL

4. Melike Şahin

4. Melike Şahin
www.passo.com.tr

31 Aralık'ta Raffles İstanbul'da sahne alacak Melike Şahin'in konser biletleri kategorilere ayrılıyor. En düşüğü 12 bin 500 TL olan biletlerin en yükseği 20 bin TL. 

4. Kategori Masa (Kişi Başı) - 12.500,00 TL

3. Kategori Masa (Kişi Başı) - 15.000,00 TL

2. Kategori Masa (Kişi Başı) - 17.500,00 TL

1. Kategori Masa (Kişi Başı) - 20.000,00 TL

5. Simge Sağın

5. Simge Sağın

Yılbaşında İzmir'de Altın Yunus Hotel'de sahne alacak olan Simge Sağın'ın bilet fiyatı 11 bin 500 TL. 

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6. Ceylan Ertem

6. Ceylan Ertem
www.google.com

Yılbaşında İzmir Balçova Termal Hotel'de sahne alacak Ceylan Ertem'in konser biletleri kategorilere ayrılıyor. 'Yılbaşı özel yemekli gala' konseptli biletlerin en düşüğü 6 bin, en yükseği 10 bin TL. 

Kırmızı Masa - 6,000,00 TL

Silver Masa - 7,500,00 TL,

Gold Masa - 10,000,00 TL.

7. Berkay

7. Berkay
www.biletix.com

2024'ü WOW İstanbul Hotel'de karşılayacak olan Berkay'ın 'ikramlı masa' konseptli konser biletleri kategorilere ayrılıyor. Biletlerin en düşüğü 3 bin 850, en yükseği ise 16 bin 500 TL. 

G Grubu - 3,850,00 TL,

A Grubu - 4,950,00 TL,

B Grubu - 6,050,00 TL,

C Grubu - 7,150,00 TL,

D Grubu - 8,250,00 TL,

E Grubu - 9,350,00 TL,

F Grubu - ₺11,00,00 TL,

VIP - ₺16,500,00 TL.

*Tümü kişi başına fiyat

8. Ersay Üner

8. Ersay Üner
www.biletix.com

31 Aralık gecesi Wyndham Kayseri'de sahne alacak olan Ersay Üner'in konser biletleri kategorilere ayrılıyor. Biletlerin en düşüğü 3 bin 200, en yükseği 6 bin 600 TL. 

2 Kişilik Bistro - 3,200,00 TL,

1. Kategori Bistro - 3,250,00 TL,

VIP Lounge biletleri - 4,250,00 TL,

Protokol biletleri - 5,000,00 TL,

4 Kişilik Bistro -  6,000,00 TL.

9. Ebru Yaşar

9. Ebru Yaşar
www.passo.com.tr

31 Aralık gecesi, Pullman İstanbul Otel'deki Yılbaşı Gala Yemeği'nde sahne alacak olan Ebru Yaşar'ın biletleri kategorilere ayrılıyor. En düşük bilet bin 750 TL, en yüksek bilet ise 15 bin TL. 

BISTRO MASA AYAKTA - 1.750,00 TL

Kategori 3 - 3.000,00 TL

Kategori 2 - 6.000,00 TL

Kategori 1 - 8.000,00 TL

V.I.P 2 - 10.000,00 TL

V.I.P - 15.000,00 TL

10. Gülşen

10. Gülşen
www.biletix.com

31 Aralık'ta JJ İstanbul'da sahne alacak Gülşen'in konser biletleri kategorilere ayrılıyor. En düşüğü 847 TL olan biletlerin en yükseği 17 bin 750 TL. 

Ayakta - 847 TL,

Bistro (Ayakta) - 1,356,00 TL

Sahne Önü - 1,808,00 TL

Sahne Önü VIP & Loca (İkramlı) - 17,750,00 TL.

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11. Cem Adrian

11. Cem Adrian
www.biletix.com

Yılbaşında Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alacak Cem Adrian'ın konser biletleri kategorilere ayrılıyor. En düşüğü 847,50 TL olan biletlerin en yükseği 14 bin 250 TL. 

Bistro B - 847 TL

Bistro A - 1,130,00 TL

Sahne Önü - 1,695,00 TL

Loca & Sahne Önü VIP (İkramlı ve 3 Kişilik) - 12,250,00 TL

Loca & Sahne Önü VIP (İkramlı ve 4 Kişilik) - 14,250,00 TL

12. Levent Yüksel - Dedublüman - İlhan Güryalçın

12. Levent Yüksel - Dedublüman - İlhan Güryalçın
www.passo.com.tr

Yılbaşında Dedublüman ve İlhan Güryalçın'la beraber İzmir Hilltown AVM'de sahne alacak Levent Yüksel'i izlemek için satın almanız gereken biletlerin en düşüğü 741 TL, en yükseği ise 10 bin TL. 

Genel Giriş Ayakta - 741,00 TL

Sarı Bistro - 7.500,00 TL

Mavi Bistro - 8.500,00 TL

Kırmızı Bistro - 10.000,00 TL

13. Çelik

13. Çelik
www.biletix.com

2024'ü Milyon Performance Hall İstanbul'da karşılayacak olan Çelik'in konser bileti bir içecek dahil 550 TL. 

14. Ozbi

14. Ozbi
www.biletix.com

Yılbaşı gecesinde Jolly Joker Ankara'da sahne alacak Ozbi'nin konser bileti fiyatları kategorilere ayrılıyor. Biletler tüm diğer konserlere kıyasla epey uygun. 

Ayakta - 226 TL

Sahne Önü Ayakta - 339 TL

Balkon Bistro - 452 TL

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