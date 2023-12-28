Ünlülerin Dudak Uçuklatan Yılbaşı Konseri Fiyatları ‘Biz En İyisi Evde Oturalım" Dedirtti
Ünlülerin Dudak Uçuklatan Yılbaşı Konseri Fiyatları ‘Biz En İyisi Evde Oturalım" Dedirtti
Mümkün olursa yeni umutlar ve hayallerle merhaba diyeceğimiz 2024'e girmemize sayılı günler kaldı! 🎊🎄
Hala programı olmayanlar için diyerek söze başlamak isterdik fakat şoka uğratan bilet fiyatlarını gördükten sonra vazgeçtik... Sizin için 'biz iyi ki evde kalmayı seçtik' dedirtecek yılbaşı konserlerinin fiyatlarını derledik 🙈
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1. Tarkan
2. Ebru Gündeş
3. Linet & Haktan
4. Melike Şahin
5. Simge Sağın
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6. Ceylan Ertem
7. Berkay
8. Ersay Üner
9. Ebru Yaşar
10. Gülşen
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11. Cem Adrian
12. Levent Yüksel - Dedublüman - İlhan Güryalçın
13. Çelik
14. Ozbi
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