Ünlülerin Dudak Uçuklatan Yılbaşı Konseri Fiyatları ‘Biz En İyisi Evde Oturalım" Dedirtti

Yılbaşı gecesi için 28 milyon TL'yle en yüksek fiyata anlaşan Tarkan, Kıbrıs'ta Concorde Luxury Resort'ta sahne alacak. Tarkan'ın konserine gidebilmek için otelin misafiri olmanız ve en az 2 gece konaklamanız gerekiyor...

Tarkan'ı izleyebilmek her şey dahil konseptli otelin en düşük bütçeli odasını seçtiğinizde ödemeniz gereken miktar tamı tamına 77 bin 212 TL. Oda seçiminize göre fiyat 397 bin 700 TL'ye kadar çıkıyor. (Fiyata uçak bileti dahil değil)