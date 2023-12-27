Duvara Yaslanan Sefo ve Önünde Yarınlar Yokmuşçasına Twerk Yapan Alizade'nin Uyumsuzluğu Olay Oldu!
Duvara Yaslanan Sefo ve Önünde Yarınlar Yokmuşçasına Twerk Yapan Alizade'nin Uyumsuzluğu Olay Oldu!
Ezhel'den sonra bu sefer de Sefo'yla buluşan Alizade, dünyalar yokmuşçasına twerkledi, Sefo'nun umrunda olmadı! Detaylar 👇
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Tarzı ve şarkılarıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Türkçe Rap'in yeni ismi Alizade, enteresan ve radikal açıklamalarıyla da sık sık gündem oluyor.
Öte yandan ''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran Sefo da diğer rapçilerle girdiği polemikler, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla konuşuluyor.
Belki denk gelmişsinizdir, Alizade yeni bir strateji izlemeye başladı. Sosyal medyada büyük bir kesim tarafından linçlenen ve tepki çeken Alizade, geçtiğimiz günlerde rap dünyasını kasıp kavuran Ezhel'le videolarını paylaşmıştı.
Bir yanda duvara yaslanmış dünyayı umursamaz tavrıyla Sefo, diğer tarafta yarınlar yokmuşçasına twerkleyen Alizade derken videodan akan uyumsuzluk sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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