Ünlü Yayıncı Hasan Abi’nin Seçim Yayını Televizyon Kanallarıyla Yarıştı!
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Türk asıllı ABD'li yayıncı Hasan Piker, ABD'deki ara seçimleri Twitch'te 13 saatten uzun süren bir yayınla takip etti. Yayın en kalabalık anında 241 bin 783 canlı izleyiciye ulaştı. X'te paylaşılan bir karşılaştırmada yayın, NBC'nin seçim yayınının ardından ülkede en çok izlenen ikinci yayın olarak gösterildi.
Seçim gecesi yayını 13 saat 26 dakika sürdü
Seçim öncesi yayınlarda da en çok izlenen isim oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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