Ünlü Yayıncı Hasan Abi’nin Seçim Yayını Televizyon Kanallarıyla Yarıştı!

Piker, 3 Kasım'da Türkiye saatiyle 21.38'de yayına başladı ve 4 Kasım sabahı 11.05'te yayını kapattı. Gece boyunca konuklarıyla birlikte seçim sonuçlarını yorumladı. TwitchTracker verilerine göre yayını ortalama 149 bin 213 kişi izledi. En yüksek izleyici sayısına Türkiye saatiyle 07.40'ta ulaşıldı. Yayın toplamda 2 milyon saatten fazla izlendi, kanal da bu sürede 29 bin 326 yeni takipçi kazandı.

X'teki bir paylaşımda yayının 210 bin canlı izleyiciyle ABD'de en çok izlenen ikinci yayın olduğu, önünde yalnızca NBC'den Steve Kornacki'nin seçim yayınının bulunduğu öne sürüldü. Paylaşım kısa sürede 1,4 milyondan fazla görüntülendi. Televizyon kanallarının izleyici sayıları henüz açıklanmadığı için sıralama doğrulanmış değil.