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Ünlü Yayıncı Hasan Abi’nin Seçim Yayını Televizyon Kanallarıyla Yarıştı!

Ünlü Yayıncı Hasan Abi’nin Seçim Yayını Televizyon Kanallarıyla Yarıştı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 12:58
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Türk asıllı ABD'li yayıncı Hasan Piker, ABD'deki ara seçimleri Twitch'te 13 saatten uzun süren bir yayınla takip etti. Yayın en kalabalık anında 241 bin 783 canlı izleyiciye ulaştı. X'te paylaşılan bir karşılaştırmada yayın, NBC'nin seçim yayınının ardından ülkede en çok izlenen ikinci yayın olarak gösterildi.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Seçim gecesi yayını 13 saat 26 dakika sürdü

Seçim gecesi yayını 13 saat 26 dakika sürdü

Piker, 3 Kasım'da Türkiye saatiyle 21.38'de yayına başladı ve 4 Kasım sabahı 11.05'te yayını kapattı. Gece boyunca konuklarıyla birlikte seçim sonuçlarını yorumladı. TwitchTracker verilerine göre yayını ortalama 149 bin 213 kişi izledi. En yüksek izleyici sayısına Türkiye saatiyle 07.40'ta ulaşıldı. Yayın toplamda 2 milyon saatten fazla izlendi, kanal da bu sürede 29 bin 326 yeni takipçi kazandı.

X'teki bir paylaşımda yayının 210 bin canlı izleyiciyle ABD'de en çok izlenen ikinci yayın olduğu, önünde yalnızca NBC'den Steve Kornacki'nin seçim yayınının bulunduğu öne sürüldü. Paylaşım kısa sürede 1,4 milyondan fazla görüntülendi. Televizyon kanallarının izleyici sayıları henüz açıklanmadığı için sıralama doğrulanmış değil.

Seçim öncesi yayınlarda da en çok izlenen isim oldu

Seçim öncesi yayınlarda da en çok izlenen isim oldu

Yayın analiz şirketi Streams Charts, seçimden önceki 30 günde Twitch, YouTube, Kick ve Rumble'daki seçim yayınlarını inceledi. 4 Ekim ile 2 Kasım arasında 2 binden fazla kanalda yapılan seçim yayınları toplam 10,27 milyon saat izlendi. Piker tek başına bu sürenin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturdu.

Seçim yayınlarına ilgi 2022'deki ara seçimlerle kıyaslandığında da arttı. Twitch ve YouTube'da başlığında ara seçim geçen yayınlar 2022'de 1,92 milyon saat izlenmişti. Aynı sayı bu yıl 8,7 milyon saate çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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