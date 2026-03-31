Haberler
Ekonomi
Ünlü Türk Markası Resmen İflas Etti: Mahkeme Kararını Verdi, Dev Tesis Kapatılıyor!

Ünlü Türk Markası Resmen İflas Etti: Mahkeme Kararını Verdi, Dev Tesis Kapatılıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.03.2026 - 08:12

Bursa’da 2018 yılından bu yana modern tesislerinde gofret ve çikolatalı ürünler üreten Master Choco Gıda, içine düştüğü ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. Mahkeme, şirketin sunduğu konkordato talebini reddederek faaliyetlerine son verilmesine hükmetti.

Bursa’nın gıda sektöründeki önemli oyuncularından biri olan Master Choco Gıda, mali krizle mücadele kapsamında başvurduğu hukuk yolundan istediği sonucu alamadı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu ekonomik iyileştirme projelerini yetersiz bularak Master Choco’nun iflasına karar verdi. Sekiz yıl önce sektöre hızlı bir giriş yapan ve 2 bin metrekarelik tesisinde seri üretime geçen firma, alınan bu kararla birlikte üretim faaliyetlerini tamamen durdurma noktasına geldi. Mahkeme heyeti, iflas hükmüyle birlikte daha önce atanan konkordato komiserinin görevine son verirken, şirket üzerindeki tüm koruma tedbirlerini de kaldırdı.

Aynı grup çatısı altında faaliyet gösteren Master Bronz firması için ise süreç daha farklı ilerledi. Yargılama sırasında Master Bronz’un henüz iflas şartlarını taşımadığına karar veren mahkeme, bu şirketi Master Choco’nun dosyasından ayırarak farklı bir değerlendirme yoluna gitti. Böylece grubun bir kolu için iflas süreci başlarken, diğer iştirak için umut kapısı açık bırakıldı. 2018 yılında kurulan Master Choco Gıda, kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesi ve geniş üretim hacmiyle sektörde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
