Ünlü Türk Markası Resmen İflas Etti: Mahkeme Kararını Verdi, Dev Tesis Kapatılıyor!

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu ekonomik iyileştirme projelerini yetersiz bularak Master Choco’nun iflasına karar verdi. Sekiz yıl önce sektöre hızlı bir giriş yapan ve 2 bin metrekarelik tesisinde seri üretime geçen firma, alınan bu kararla birlikte üretim faaliyetlerini tamamen durdurma noktasına geldi. Mahkeme heyeti, iflas hükmüyle birlikte daha önce atanan konkordato komiserinin görevine son verirken, şirket üzerindeki tüm koruma tedbirlerini de kaldırdı.

Aynı grup çatısı altında faaliyet gösteren Master Bronz firması için ise süreç daha farklı ilerledi. Yargılama sırasında Master Bronz’un henüz iflas şartlarını taşımadığına karar veren mahkeme, bu şirketi Master Choco’nun dosyasından ayırarak farklı bir değerlendirme yoluna gitti. Böylece grubun bir kolu için iflas süreci başlarken, diğer iştirak için umut kapısı açık bırakıldı. 2018 yılında kurulan Master Choco Gıda, kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesi ve geniş üretim hacmiyle sektörde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.