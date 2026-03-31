Türk Futbol Tarihinin En Önemli Maçlarından Biri Bu Akşam: Kosova Türkiye Maçı Muhtemel 11’leri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
Ve beklenen gün geldi. A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verebilmek için son 90 dakikasına çıkıyor. Bizim Çocuklar, 2026 FIFA Dünya Kupası’na gidebilmek için bu akşam saat 21.45’te Kosova ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bileti için Kosova ile deplasmanda tarihi bir maça çıkacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11 tercihini netleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, büyük bir sürprize yer vermeyerek kritik finalde istikrarı koruma kararı aldı. 

Öte yandan A Milli Takımımızın kaldığı otelin önünde toplanan bir grup Kosova taraftarı, futbolcularımızı rahatsız etmek için uzun süre havai fişek patlatarak gürültü yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için Avrupa Elemeleri play-off finalinde bugün Kosova’ya konuk oluyor.

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği bu zorlu deplasman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği kadro üzerindeki son rütuşlarını tamamladı. Deneyimli teknik adamın, dev randevuda radikal değişiklikler yerine daha önce başarı yakaladığı isimlerle devam etmeyi tercih ettiği öğrenildi. 'Kazanan kadro bozulmaz' prensibiyle hareket eden Montella, oyuncular arasındaki uyumun bozulmaması için ana iskeleti korudu.

Savunma hattındaki belirsizlikler, Montella’nın kararlılığıyla son buldu. Maç öncesinde Ozan Kabak’ın stoperde görev alabileceği konuşulsa da İtalyan çalıştırıcı, savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydın ikilisinden vazgeçmedi. Defans kurgusunu bozmak istemeyen teknik heyet, savunma güvenliğini bu ikiliye emanet ederek rakip atakları eritme planı üzerine yoğunlaştı.

Orta saha kurgusunda da beklenen istikrar sağlandı.

Orkun Kökçü seçeneği masada olmasına rağmen, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile İsmail Yüksek ikilisi oyunun merkezindeki yerini aldı. Hücum organizasyonlarının kilit ismi ise yine genç yetenek Arda Güler olacak. Arda, hem forvet arkasında yaratıcılığıyla hem de kilit paslarıyla Ay-Yıldızlıların hücum gücünü yönetecek.

Kanatlarda ve ileri uçta ise tempo ve fiziksel güç ön plana çıkıyor. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz’ın hızı ve enerjisiyle rakip savunmayı yıpratması beklenirken, sol kanatta Kenan Yıldız yaratıcılığıyla destek verecek. En uç noktada ise Kerem Aktürkoğlu, gol yollarındaki en büyük kozumuz olarak sahada yer alacak. Montella, oturmuş oyun düzeniyle Kosova karşısında kontrolü elinde tutarak Türkiye’yi yıllardır beklediği dünya sahnesine taşımayı hedefliyor.

Otel önünde havai fişek patlatıp ses yaptılar!

Kosovalı taraftarlar, milli takımımızın kaldığı otelin önünde gece boyunca havai fişek patlatarak oyuncuları rahatsız etti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
