Türk Futbol Tarihinin En Önemli Maçlarından Biri Bu Akşam: Kosova Türkiye Maçı Muhtemel 11’leri Belli Oldu

Ve beklenen gün geldi. A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verebilmek için son 90 dakikasına çıkıyor. Bizim Çocuklar, 2026 FIFA Dünya Kupası’na gidebilmek için bu akşam saat 21.45’te Kosova ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bileti için Kosova ile deplasmanda tarihi bir maça çıkacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11 tercihini netleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, büyük bir sürprize yer vermeyerek kritik finalde istikrarı koruma kararı aldı.

Öte yandan A Milli Takımımızın kaldığı otelin önünde toplanan bir grup Kosova taraftarı, futbolcularımızı rahatsız etmek için uzun süre havai fişek patlatarak gürültü yaptı.