Ünlü Şarkıcı Raye, 44. BRIT Ödüllerinde Tamı Tamına Altı Farklı Kategoride Ödül Alarak Rekor Kırdı!
Ünlü Şarkıcı Raye, 44. BRIT Ödüllerinde Tamı Tamına Altı Farklı Kategoride Ödül Alarak Rekor Kırdı!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/b...
26 yaşındaki İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve plak yapımcısı Rachel Agatha Keen, sahne adıyla Raye; geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 44. BRIT ödüllerinde tamı tamına altı ödül kazanarak, adını tarihe yazdırdı. 2022 yılında TikTok'ta 'Escapism' isimli şarkısıyla popülerlik kazanan Raye, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Detaylar👇
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Raye solo sanatçı olmadan önce Jax Jones ile çıkardığı 'You Don't Know Me' şarkısındaki performansıyla epey bir ses getirmişti. Aynı zamanda, Beyoncé, Rihanna, David Guetta ve Little Mix gibi bir çok tanınan sanatçı için söz yazarlığı ve prodüksiyon yardımcılığı yaptı.
TikTok'ta 2022'den bu yana, 'Escapism', 'Prada've 'Worth It' gibi şarkılarla tanınmaya ve viral olmaya devam ediyor. Güçlü ve eşsiz sesi ve aynı zamanda çalışkanlığı sayesinde şimdi de bir zafer rekoruna imza attı.
Raye, 44. BRIT Ödüllerindeki performansıyla ortalığı resmen ayağa kaldırdı.
2021'de, eski plak şirketi Polydor'u eleştirerek çıkış albümünün yedi yıl boyunca "manipüle edildiğini" ve yayımlanmasının engellendiğini iddia etmişti. Sonunda bağımsız bir sanatçı olarak kariyer yapmak için ilişkilerini kesti, ve şimdi BRIT Ödülleri'nin kraliçesi oldu.
Gözyaşlarına boğulan Raye, müziği bırakmayı düşündüğü zamanları aşarak Londra'daki törende, orkestra eşliğinde canlı performans sergilerken duygularını kontrol edemedi.
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Gözyaşlarını tutamadığı o anlar için Raye, "Resmen ulusal televizyonda çirkince ağlıyorum." dedi.
'Yılın Albümü', 'Yılın Şarkısı', 'Yılın İngiliz Sanatçısı', En İyi R&B Sanatçısı', 'En İyi Sanatçı' ve 'Yılın Şarkı Yazarı' kategorileriyle toplamda altı ödülü almayı başardı.
Törende Raye eski kıdemli öğretmeni Stuart Walden ile duygusal bir buluşma yaşadı. Ödülünü de onun elinden almak onun için büyük bir gurur.
Bu önemli anında hem aynı ismi taşıdığı büyükannesinin hem de eski öğretmeninin sahnede Raye ile birlikte olması, sanatçıyı duygu seline sürükledi.
Raye, BRIT Ödüllerinde, Dua Lipa, Central Cee, Little Simz, Ed Sheeran, Olivia Dean ve PinkPantheress gibi isimlerle yarıştı.
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Raye şöyle dedi: "Artık bıkmıştım ve bir kırılma noktasına ulaşmıştım. Sanatçıların kariyerlerinin ve müziklerinin kontrolünün tamamen kendilerinde olması gerektiğine inanıyorum. Bu küçük insanlar için daha fazla güç demek. Duyulduğum ya da görüldüğüm bir an yaşayabildim. Bu mesajın alınması benim için bir lütuf."
Gecenin sonunda ise mutlu ve gururlu bir şekilde törenden ayrıldı. Bu rekor kıran zaferinden ve aldığı ödüllerden dolayı Raye'yi tebrik ediyoruz. Müziği ve mutluluğu daim olsun❤️
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