Ünlü Mutfak Eşyası Üreticisi Seden Mutfak İflasın Eşiğinde: Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı
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Çaydanlıktan çatal kaşığa, kahve cezvesinden tepsiye kadar pek çok çelik mutfak eşyası üreten Seden Mutfak'ın arkasındaki şirket, mali sıkıntıları aşamayınca konkordato sürecine girdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, markanın üreticisi Şensoy Madeni Eşya'ya 1 yıllık kesin mühlet verdi. Şirket 2008'den beri faaliyet gösteriyor ve ürünlerini yaklaşık 21 ülkeye ihraç ediyor.
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İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Seden Mutfak'ın üreticisine 1 yıllık kesin mühlet verdi.
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Süreç temmuzda başladı: Önce 3 aylık geçici mühlet, ardından 1 yıllık kesin mühlet geldi.
Çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak ve cezve: Şirketin ürün yelpazesi çelik mutfak eşyasının ötesine uzanıyor.
2008'den beri üretim yapan şirketin ürünleri Avrupa'dan ABD'ye yaklaşık 21 ülkeye gidiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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