Ünlü Mutfak Eşyası Üreticisi Seden Mutfak İflasın Eşiğinde: Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

Seden Mutfak markası altında çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik gibi ürünler satılıyor. Şirketin internet sitesine göre bunların yanında ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak eşyaları da üretim ve satış listesinde.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında sayılabilecek bu ürünler, yıllardır pek çok evin çay masasında ve mutfak çekmecesinde yer alıyordu.