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Ünlü Mutfak Eşyası Üreticisi Seden Mutfak İflasın Eşiğinde: Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

Ünlü Mutfak Eşyası Üreticisi Seden Mutfak İflasın Eşiğinde: Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 07:38
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Çaydanlıktan çatal kaşığa, kahve cezvesinden tepsiye kadar pek çok çelik mutfak eşyası üreten Seden Mutfak'ın arkasındaki şirket, mali sıkıntıları aşamayınca konkordato sürecine girdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, markanın üreticisi Şensoy Madeni Eşya'ya 1 yıllık kesin mühlet verdi. Şirket 2008'den beri faaliyet gösteriyor ve ürünlerini yaklaşık 21 ülkeye ihraç ediyor.

Kaynak: Sözcü

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İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Seden Mutfak'ın üreticisine 1 yıllık kesin mühlet verdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Seden Mutfak'ın üreticisine 1 yıllık kesin mühlet verdi.

Başvuruyu markanın üreticisi Şensoy Madeni Eşya ile şirket ortakları birlikte yaptı. Edinilen bilgiye göre ortaklar arasında Orhan Aksoy ve Osman Şensoy da yer alıyor. Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet tanıdı.

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen bir şirketin alacaklılarıyla anlaşma yapabilmek için mahkeme gözetiminde kendisine zaman kazanması anlamına geliyor. Kesin mühlet süresince şirkete karşı icra takipleri durduruluyor. Yani ortada kesinleşmiş bir iflas yok, ancak şirket ciddi bir mali darboğazda.

Süreç temmuzda başladı: Önce 3 aylık geçici mühlet, ardından 1 yıllık kesin mühlet geldi.

Süreç temmuzda başladı: Önce 3 aylık geçici mühlet, ardından 1 yıllık kesin mühlet geldi.

Aynı mahkeme, şirkete 13 Temmuz 2026'da 3 aylık geçici mühlet vermişti. Üç aylık sürenin ardından dosya yeniden değerlendirildi ve şirket 1 yıllık kesin mühlete geçti.

Mahkeme ayrıca sürecin denetimi için daha önce atadığı üç kişilik konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Şirketin durumunu belirleyecek duruşma ise 1 Ekim 2027'de görülecek.

Çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak ve cezve: Şirketin ürün yelpazesi çelik mutfak eşyasının ötesine uzanıyor.

Çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak ve cezve: Şirketin ürün yelpazesi çelik mutfak eşyasının ötesine uzanıyor.

Seden Mutfak markası altında çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik gibi ürünler satılıyor. Şirketin internet sitesine göre bunların yanında ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak eşyaları da üretim ve satış listesinde.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında sayılabilecek bu ürünler, yıllardır pek çok evin çay masasında ve mutfak çekmecesinde yer alıyordu.

2008'den beri üretim yapan şirketin ürünleri Avrupa'dan ABD'ye yaklaşık 21 ülkeye gidiyor.

2008'den beri üretim yapan şirketin ürünleri Avrupa'dan ABD'ye yaklaşık 21 ülkeye gidiyor.

Çelik mutfak eşyası sektöründe 2008'den beri faaliyet gösteren şirket yalnızca iç pazara satış yapmıyor. Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD dahil yaklaşık 21 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

Şirketin önümüzdeki bir yıl içinde alacaklılarla nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Son haftalarda konkordato ilan eden diğer markalar ise şöyle:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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