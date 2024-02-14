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Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel Yaptıkları Aşk Dolu Paylaşımları

Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel Yaptıkları Aşk Dolu Paylaşımları

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 18:12

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Gelin o paylaşımlara yakından bakalım. 👇

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Sinem Kobal'ın paylaşımı👇

Sinem Kobal'ın paylaşımı👇

Sinem Kobal'ın paylaştığı fotoğraf serisine ve gelen yorumlara burada yer vermiştik.👇

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın paylaşımı👇

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın paylaşımı👇

👇

Eda Taşpınar "P.S - I LOVE YOU❣️❣️❣️ #valentinesday" notuyla paylaştı.

Eda Taşpınar "P.S - I LOVE YOU❣️❣️❣️ #valentinesday" notuyla paylaştı.

İrem Derici "HAPPY VALENTINE’S DAY ❤️ @gokhanfiratt Beni hep sev, olur mu…" notuyla paylaştı.👇

Doğa Rutkay'ın paylaşımı👇

Doğa Rutkay'ın paylaşımı👇
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Demet Şener'in paylaşımı👇

Demet Şener'in paylaşımı👇

Özge Özpirinçci'nin paylaşımı👇

Demet Akalın'ın paylaşımı👇

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı👇

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı👇

Ceyda Düvenci'nin paylaşımı👇

Ceyda Düvenci'nin paylaşımı👇

'Sevgi neydi?

Sevgi EMEKTİ…

O zaman bugün emek verdiğimiz her şeyi kutladığımız bir gün…

Fotoğrafın altına açıklama yazmasam eminim “yeni bir aşk” haberleri okurduk bütün gün…

Halbuki bu çiçekler en severek emek verdiğim işlerimden birinden

@bambaskasohbetler.ntv programımın 300. Programı için… emek verdiğim her şey iyi ki var… yaşasın aşk, sevgi ve bu sebepten olan tüm güzellikler… sevginin hakkını veren herkesin günü kutlu olsun…' notunu düştü.

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Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı👇

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'❤️Sevgililer Günü yaklaşıyo🥳Gerçi bize her gün sevgililer günü😜 ❤️kesin sizde de vardır kapitalist düzenciler;)) bi salalım yaaaa şenlik olsun💃💃💃' notuyla paylaştı.

Hande Erçel'in paylaşımları👇

Hande Erçel'in paylaşımları👇

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Pınar Altuğ Atacan'ın paylaşımı👇

Pınar Altuğ Atacan'ın paylaşımı👇

Başak Dizer'in paylaşımı👇

Başak Dizer'in paylaşımı👇

Merve Boluğur'un paylaşımı

Merve Boluğur'un paylaşımı

Oğulcan Engin'in paylaşımı👇

Oğulcan Engin'in paylaşımı👇

Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımı👇

Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımı👇

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Bir kısmının birbirini hiç sevmediğini biliyorum ama ispatlayamam:)