Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel Yaptıkları Aşk Dolu Paylaşımları

'Sevgi neydi?

Sevgi EMEKTİ…

O zaman bugün emek verdiğimiz her şeyi kutladığımız bir gün…

Fotoğrafın altına açıklama yazmasam eminim “yeni bir aşk” haberleri okurduk bütün gün…

Halbuki bu çiçekler en severek emek verdiğim işlerimden birinden

@bambaskasohbetler.ntv programımın 300. Programı için… emek verdiğim her şey iyi ki var… yaşasın aşk, sevgi ve bu sebepten olan tüm güzellikler… sevginin hakkını veren herkesin günü kutlu olsun…' notunu düştü.