Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel Yaptıkları Aşk Dolu Paylaşımları
Ünlü İsimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel Yaptıkları Aşk Dolu Paylaşımları
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Gelin o paylaşımlara yakından bakalım. 👇
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Sinem Kobal'ın paylaşımı👇
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın paylaşımı👇
Eda Taşpınar "P.S - I LOVE YOU❣️❣️❣️ #valentinesday" notuyla paylaştı.
İrem Derici "HAPPY VALENTINE’S DAY ❤️ @gokhanfiratt Beni hep sev, olur mu…" notuyla paylaştı.👇
Doğa Rutkay'ın paylaşımı👇
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Demet Şener'in paylaşımı👇
Özge Özpirinçci'nin paylaşımı👇
Demet Akalın'ın paylaşımı👇
Şahan Gökbakar'ın paylaşımı👇
Ceyda Düvenci'nin paylaşımı👇
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Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı👇
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Hande Erçel'in paylaşımları👇
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Pınar Altuğ Atacan'ın paylaşımı👇
Başak Dizer'in paylaşımı👇
Merve Boluğur'un paylaşımı
Oğulcan Engin'in paylaşımı👇
Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımı👇
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Bir kısmının birbirini hiç sevmediğini biliyorum ama ispatlayamam:)