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Ünlü Bir Müzisyen Olsaydın İlk Hangi Ülkede Konser Verirdin?

etiket Ünlü Bir Müzisyen Olsaydın İlk Hangi Ülkede Konser Verirdin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:40

Şimdi bir müzisyen olduğunu düşünelim. İlk konserin için çok heyecanlısın ve sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorsun! Bu ilk konseri hangi ülkede verirdin?

Testi çöz ve öğren!

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1. Sabah kalktığında hangi şarkı seni yataktan fırlatır?

2. Yakın arkadaşlarınla kamp yapacaksınız ve yanınızda bir müzik aleti getirdiniz diyelim. Bu müzik aleti ne olabilir?

3. Peki kendini bu müzik aletlerinden hangisine çok yakın görüyorsun?

4. Konser vereceğin ülkeye hangi ulaşım aracıyla gideceksin?

5. Uzun zamandır gerçekleşmesini beklediğin bir müzik festivali var diyelim. Bu festivale kiminle giderdin?

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6. "Benim için müzik..."

7. Şu sıralar diline dolanan bir şarkı var mı?

8. Son sorudayız! Son gittiğin konser nasıl geçti?

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Sen kesinlikle İtalya'da konser verirdin!

Sen kesinlikle İtalya'da konser verirdin!

Romantizmin ve sanatın kalbi İtalya, senin gibi bir sanatçı için mükemmel bir sahne! İtalyanların müziğe olan tutkusu ve opera, klasik müzik gibi zengin müzik geçmişi, senin duygusal ve derin şarkılarınla tam bir uyum içinde olurdu. Milano'daki ünlü La Scala Tiyatrosu ya da Venedik Karnavalı sırasında vereceğin açık hava konseri, sanatını sergilemek için unutulmaz olurdu! İ

İngiltere'de konser verirdin!

İngiltere'de konser verirdin!

Müzik dünyasında atılan yeni adımların ve Rock'n Roll'un başkenti İngiltere, senin enerjik ve yenilikçi tarzın için ideal bir yer olurdu! Burada Glastonbury Festivali gibi büyük festivallerde ya da Londra'nın ikonik müzik mekanlarından birinde sahne alabilirsin. Beatles, Rolling Stones gibi efsanelerin izinden giderek sen de İngiltere'de sahneye imzanı atabilirsin!

Fransa'da konser mi? Harika bir fikir!

Fransa'da konser mi? Harika bir fikir!

Fransa, özellikle Paris, sanatsal etkinlikler ve damakta tat bırakan müzik anlayışıyla senin sanatına kucak açardı kesin! Fransızlar estetiği ve zarif müziği sever, bu yüzden senin zarif ve etkileyici performansın burada büyük beğeni toplardı. Paris'teki ünlü Olympia Salonu'nda bir konser ya da Montmartre'daki açık hava sahnelerinde bir solo performans, Fransız müzikseverlerin kalbini fethetmen için mükemmel olurdu açıkçası!

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