Ünlü Bir Müzisyen Olsaydın İlk Hangi Ülkede Konser Verirdin?
Ünlü Bir Müzisyen Olsaydın İlk Hangi Ülkede Konser Verirdin?
Şimdi bir müzisyen olduğunu düşünelim. İlk konserin için çok heyecanlısın ve sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorsun! Bu ilk konseri hangi ülkede verirdin?
Testi çöz ve öğren!
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1. Sabah kalktığında hangi şarkı seni yataktan fırlatır?
2. Yakın arkadaşlarınla kamp yapacaksınız ve yanınızda bir müzik aleti getirdiniz diyelim. Bu müzik aleti ne olabilir?
3. Peki kendini bu müzik aletlerinden hangisine çok yakın görüyorsun?
4. Konser vereceğin ülkeye hangi ulaşım aracıyla gideceksin?
5. Uzun zamandır gerçekleşmesini beklediğin bir müzik festivali var diyelim. Bu festivale kiminle giderdin?
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6. "Benim için müzik..."
7. Şu sıralar diline dolanan bir şarkı var mı?
8. Son sorudayız! Son gittiğin konser nasıl geçti?
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