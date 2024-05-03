Ünlü Bir Müzisyen Olsaydın İlk Hangi Ülkede Konser Verirdin?

Romantizmin ve sanatın kalbi İtalya, senin gibi bir sanatçı için mükemmel bir sahne! İtalyanların müziğe olan tutkusu ve opera, klasik müzik gibi zengin müzik geçmişi, senin duygusal ve derin şarkılarınla tam bir uyum içinde olurdu. Milano'daki ünlü La Scala Tiyatrosu ya da Venedik Karnavalı sırasında vereceğin açık hava konseri, sanatını sergilemek için unutulmaz olurdu! İ