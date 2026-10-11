İstanbul ve Çevre İllerde Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde Marmara Denizi'nde gerçekleşen depreme bir yenisi daha eklendi ve yine aynı bölge 3.0 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.