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İstanbul ve Çevre İllerde Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi

İstanbul ve Çevre İllerde Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 18:22
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İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde Marmara Denizi'nde gerçekleşen depreme bir yenisi daha eklendi ve yine aynı bölge 3.0 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.

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Marmara Denizi'nde yeni deprem.

Marmara Denizi'nde yeni deprem.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında  saat 18.14'te 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarından ve çevre illerinden hissedildi. Depremin derinliği 12.4 kilometre olarak bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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