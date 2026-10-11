Pop Müziğin Dahi İsmi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Prince
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Müzik dünyasının kurallarını baştan yazan, nevi şahsına münhasır bir dehanın hayatına konuk oluyoruz! Pop, rock ve funk türlerini birbirine katıp kendi müzikal krallığını kuran Prince, sadece şarkılarıyla değil, gizemli yaşam tarzıyla da her zaman merak konusu oldu. Kimsenin cesaret edemediği kıyafetleri giyen, plak şirketlerine kök söktüren ve sahnede adeta devleşen bu eksantrik ikon, arkasında sayısız efsane bıraktı. Onu sadece 'Purple Rain' ile tanıyanların bile duyduğunda küçük dilini yutacağı, gıybeti ve dehası bol bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
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İlk albümündeki tüm enstrümanları tek başına çaldı.
Aynı anda üç farklı listede bir numara oldu.
Plak şirketine kızıp adını telaffuz edilemeyen bir sembol yaptı.
Şarkı sözünü beğenmediği için Michael Jackson’ı reddetti.
Super Bowl şovunda sağanak yağmura meydan okudu.
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Mini minyon boyuna rağmen sahnede devleşti.
Evindeki gizli kasaya binlerce yayınlanmamış şarkı sakladı.
Dünyaca ünlü birçok hiti aslında başkalarına o hediye etti.
İnternetin modasının geçtiğini söyleyerek dijital dünyaya savaş açtı.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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