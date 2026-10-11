article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Pop Müziğin Dahi İsmi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Prince

etiket Pop Müziğin Dahi İsmi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Prince

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
11.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müzik dünyasının kurallarını baştan yazan, nevi şahsına münhasır bir dehanın hayatına konuk oluyoruz! Pop, rock ve funk türlerini birbirine katıp kendi müzikal krallığını kuran Prince, sadece şarkılarıyla değil, gizemli yaşam tarzıyla da her zaman merak konusu oldu. Kimsenin cesaret edemediği kıyafetleri giyen, plak şirketlerine kök söktüren ve sahnede adeta devleşen bu eksantrik ikon, arkasında sayısız efsane bıraktı. Onu sadece 'Purple Rain' ile tanıyanların bile duyduğunda küçük dilini yutacağı, gıybeti ve dehası bol bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk albümündeki tüm enstrümanları tek başına çaldı.

Daha biz sokakta misket oynarken, Prince 7 yaşında piyanoda ilk şarkısını besteliyordu. İşin çılgın kısmı şu; adam ilk albümündeki 27 enstrümanın tamamını (evet, yanlış duymadınız, davuldan bas gitara kadar her şeyi) tek başına çaldı. Stüdyoda kimseye ihtiyacı yoktu!

Aynı anda üç farklı listede bir numara oldu.

1984 yılında Prince öyle bir fırtına kopardı ki, ABD listelerinde aynı anda en çok izlenen film, en çok satan albüm ve en popüler şarkı listelerinin zirvesinde sadece onun adı yazıyordu. Bu rekoru kırabilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez!

Plak şirketine kızıp adını telaffuz edilemeyen bir sembol yaptı.

Plak şirketine kızıp adını telaffuz edilemeyen bir sembol yaptı.

Müzik endüstrisinin kurallarına kafa tutarak adını bir logoya çevirdi; medya ona yıllarca 'Eski Adı Prince Olan Sanatçı' demek zorunda kaldı.

Şarkı sözünü beğenmediği için Michael Jackson’ı reddetti.

Şarkı sözünü beğenmediği için Michael Jackson’ı reddetti.

Popun kralı Michael Jackson, efsanevi 'Bad' şarkısını aslında Prince ile düet yapmak için yazmıştı. Ama Prince, şarkının girişindeki sözleri beğenmediği için  işi reddetti.

Super Bowl şovunda sağanak yağmura meydan okudu.

2007'deki dev sahnesinden önce fırtına çıkınca endişelenen yapımcılara, 'Yağmuru daha çok yağdırabilir misiniz?' diyerek tarihinin en epik canlı performansına imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mini minyon boyuna rağmen sahnede devleşti.

Sadece 1.57 boyunda olan sanatçı; yüksek topuklu çizmeleri, cesur androjen tarzı ve devasa aurasıyla sahnede adeta 2 metrelik bir ikona dönüşüyordu.

Evindeki gizli kasaya binlerce yayınlanmamış şarkı sakladı.

Prince tam bir iş kolikti. Paisley Park'taki malikanesinde 'The Vault' adını verdiği devasa bir banka kasası vardı. İçerisinde binlerce yayınlanmamış şarkı, klip ve albüm saklıydı. Ölümünden sonra açılan bu kasadaki şarkılar muhtemelen önümüzdeki 50 yıl boyunca albüm olarak yayınlanmaya devam edecek.

Dünyaca ünlü birçok hiti aslında başkalarına o hediye etti.

Sinead O'Connor'ın ciğer söken 'Nothing Compares 2 U' şarkısı ve The Bangles grubunun efsanevi 'Manic Monday' hiti tamamen Prince'in dehasından çıktı.

İnternetin modasının geçtiğini söyleyerek dijital dünyaya savaş açtı.

Teknolojiye ve dijitalleşmeye o kadar karşıydı ki, YouTube ve Spotify gibi platformlarda şarkılarının yayınlanmasını yıllarca yasakladı. Hatta 2010 yılında 'İnternet tamamen bitti, MTV gibi modası geçti' diyerek tarihin en büyük yanılmalarından birini yaşadı ama bu inadı bile onun ne kadar nevi şahsına münhasır bir cool olduğunu gösteriyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın