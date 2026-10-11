Pop Müziğin Dahi İsmi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Prince

Teknolojiye ve dijitalleşmeye o kadar karşıydı ki, YouTube ve Spotify gibi platformlarda şarkılarının yayınlanmasını yıllarca yasakladı. Hatta 2010 yılında 'İnternet tamamen bitti, MTV gibi modası geçti' diyerek tarihin en büyük yanılmalarından birini yaşadı ama bu inadı bile onun ne kadar nevi şahsına münhasır bir cool olduğunu gösteriyor!