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Merih Demiral Suudi Arabistan'daki Terör Saldırısına Tepki Gösterdi: "Burası Benim İkinci Evim"

Merih Demiral Suudi Arabistan'daki Terör Saldırısına Tepki Gösterdi: "Burası Benim İkinci Evim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 20:36
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Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ahli'nin milli futbolcusu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırı hakkında konuştu. Saldırıda bir havalimanı vurulmuş, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştı. Merih Demiral, Suudi Arabistan için duygusal cümleler kurdu.

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Merih Demiral saldırıyla ilgili sessiz kalmadı.

Merih Demiral saldırıyla ilgili sessiz kalmadı.

Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

'Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.'

"Burası benim ikinci evim"

"Burası benim ikinci evim"

Yaşananları terör saldırısı olarak niteleyen Demiral, Suudi Arabistan'la olan bağını şu sözlerle anlattı:

'Evet, bu bir terör saldırısı, çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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