Merih Demiral Suudi Arabistan'daki Terör Saldırısına Tepki Gösterdi: "Burası Benim İkinci Evim"

Yaşananları terör saldırısı olarak niteleyen Demiral, Suudi Arabistan'la olan bağını şu sözlerle anlattı:

'Evet, bu bir terör saldırısı, çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim.'