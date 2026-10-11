Merih Demiral Suudi Arabistan'daki Terör Saldırısına Tepki Gösterdi: "Burası Benim İkinci Evim"
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Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ahli'nin milli futbolcusu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırı hakkında konuştu. Saldırıda bir havalimanı vurulmuş, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştı. Merih Demiral, Suudi Arabistan için duygusal cümleler kurdu.
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Merih Demiral saldırıyla ilgili sessiz kalmadı.
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"Burası benim ikinci evim"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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