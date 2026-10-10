İstanbul ve Çevre İllerde Hissedilen Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sosyal medyada birçok kişi depremle ilgili paylaşım yaparken, bazı kişiler de Google bildirimi gelmesine rağmen depremi hissetmediklerini yazdı.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.