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İstanbul ve Çevre İllerde Hissedilen Deprem Meydana Geldi

İstanbul ve Çevre İllerde Hissedilen Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 22:12
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Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sosyal medyada birçok kişi depremle ilgili paylaşım yaparken, bazı kişiler de Google bildirimi gelmesine rağmen depremi hissetmediklerini yazdı. 

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

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AFAD'dan depremle ilgili ilk açıklama geldi.

AFAD'dan depremle ilgili ilk açıklama geldi.

Marmara Denizi’nde saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssünün Yalova’ya yaklaşık 4,66 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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