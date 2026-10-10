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"Aşk Şarkısı Böyle Yazılır" Dediğin O Kişi Kim?

etiket "Aşk Şarkısı Böyle Yazılır" Dediğin O Kişi Kim?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
10.10.2026 - 23:01
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Kabul edelim bu döneme kadar pek çok güzel ve unutulmaz aşk şarkısı yazıldı. Candan Erçetin... Sıla... Yıldız Tilbe... Ebru Gündeş ve daha fazlası... Peki senin favorin hangisi? Bu sefer senin oylarınla seçiyoruz!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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