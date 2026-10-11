Modunu Yükseltmek İçin Ne Tarz Şarkılar Dinlemelisin?

Hani bazı bas gitar yürüyüşleri vardır ya, çaldığı an istemsizce omzun sallanmaya başlar... İşte bu tam olarak o! 70'lerin o rengarenk disko ruhunu alıp modern altyapılarla öyle güzel harmanlıyorlar ki, oturduğun yerde durmak imkansızlaşıyor. Modun yerlerdeyse ya da canın hiçbir şey yapmak istemiyorsa bu tarz bir parça aç ve olacakları gör!