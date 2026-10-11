Modunu Yükseltmek İçin Ne Tarz Şarkılar Dinlemelisin?
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Modumuz düşükken, canımız sıkkınken dinlediğimiz müzikler aslında sandığımızdan daha önemli. Modumuzu yükseltmek, neşelenmek ve kendimize gelmek için dinlememiz gereken türler de var tabi.. Gelin birlikte keşfedelim!
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Pozitif Hip-Hop & R&B
Yüksek Tempolu House & Melodic Techno
Afrobeats
Latin Pop & Reggaeton
Funk & Neo-Soul
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Nostaljik 80'ler & 90'lar Rock
Indie Pop
Upbeat Disco & Nu-Disco
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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