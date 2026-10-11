Jazz Müziğin Ruhumuza ve Bedenimize 10 Etkisi
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Jazz müziğin vücudumuza, beynimize ve ruhumuza olan etkisi aslında sandığımızdan daha büyük. Gelin jazz'ın etkilerine bir bakalım!
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1. Zihinsel yorgunluğu ve tükenmişliği alır.
2. An'da kalmayı sağlar.
3. Derin ve kaliteli bir uyku sağlar.
4. Sindirim ve bağışıklığı destekler.
5. Ağrı ve sancıyı hafifletir.
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6. Hem zihinsel odaklanmayı hem de hafızayı güçlendirir.
7. Dopamin salgılayarak modu yükseltir.
8. Yaratıcılığı tetikler.
9. Kalp ritmini ve basıncını dengeler.
10. Kortizolu yani stres hormonunu düşürür.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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