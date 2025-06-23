Üniversite İçin Geldiği İstanbul'da Futbolcu Olan Gaoussou Diarra Feyenoord'a Gidiyor
Futbolda zaman zaman yazılan peri masalları, sürpriz şampiyonluklar ya da alt liglerden gelen yıldızlarla hayat bulur. Bu kez o hikâyenin başrolünde Gaoussou Diarra var. Beklenmedik şekilde başlayan kariyeriyle dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Mütevazı başlangıcına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Diarra’nın futbol yolculuğu, gerçek bir başarı hikâyesine dönüşmek üzere.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite için İstanbul'a geldi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig ve Avrupa'nın radarına girdi.
Feyenoord ile imzaya çok yakın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Profesyonel futbol geçmişi olmayan bu arkadaşı Tuzlaspor kaç yaşındayken kulübe kabul etmiş?
Ilk kez sözleşmeyi Ocak 2024 te imzalamis sonra Agustos 2024 te Istanbulspora gecmis ve bu sezon 33 maca cikmis orda. cok guzel hikaye:) https://www.transfer... Devamını Gör