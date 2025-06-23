Üniversite İçin Geldiği İstanbul'da Futbolcu Olan Gaoussou Diarra Feyenoord'a Gidiyor

Futbolda zaman zaman yazılan peri masalları, sürpriz şampiyonluklar ya da alt liglerden gelen yıldızlarla hayat bulur. Bu kez o hikâyenin başrolünde Gaoussou Diarra var. Beklenmedik şekilde başlayan kariyeriyle dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Mütevazı başlangıcına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Diarra’nın futbol yolculuğu, gerçek bir başarı hikâyesine dönüşmek üzere.