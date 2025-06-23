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Üniversite İçin Geldiği İstanbul'da Futbolcu Olan Gaoussou Diarra Feyenoord'a Gidiyor

Üniversite İçin Geldiği İstanbul'da Futbolcu Olan Gaoussou Diarra Feyenoord'a Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2025 - 13:28

Futbolda zaman zaman yazılan peri masalları, sürpriz şampiyonluklar ya da alt liglerden gelen yıldızlarla hayat bulur. Bu kez o hikâyenin başrolünde Gaoussou Diarra var. Beklenmedik şekilde başlayan kariyeriyle dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Mütevazı başlangıcına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Diarra’nın futbol yolculuğu, gerçek bir başarı hikâyesine dönüşmek üzere.

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Üniversite için İstanbul'a geldi...

Üniversite için İstanbul'a geldi...

Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve profesyonel futbol geçmişi olmayan Gaoussou Diarra, futbola adımını Tuzlaspor’da attı. İlk profesyonel sözleşmesini bu kulüple imzalayan Malili oyuncu, yaklaşık 6-7 ay süren bu süreçte forma şansı bulamadan takımdan ayrıldı. Daha sonra İstanbulspor’un deneme antrenmanlarına katılan Diarra, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın gözüne girmeyi başardı ve sarı-siyahlı ekiple resmi sözleşme imzaladı. İstanbulspor formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig ve Avrupa'nın radarına girdi.

Süper Lig ve Avrupa'nın radarına girdi.

Beşiktaş ve birçok Süper Lig takımının dikkatini çeken Diarra, Avrupa'da da performansıyla ses getirmeyi başardı. Hollanda'dan ilgi olduğu iddia edilen Diarra için resmi girişimler de başladı.

Feyenoord ile imzaya çok yakın.

Feyenoord ile imzaya çok yakın.

Feyenoord, 22 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Gaoussou Diarra için İstanbulspor’a 3.5 milyon euro ( Yaklaşık 160 milyon TL) bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Hollanda hükümetinden çalışma izni süreci devam eden genç futbolcunun, gerekli onayı almasının ardından kısa süre içinde Rotterdam’a giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bozkurt

Profesyonel futbol geçmişi olmayan bu arkadaşı Tuzlaspor kaç yaşındayken kulübe kabul etmiş?

Murat T.

Ilk kez sözleşmeyi Ocak 2024 te imzalamis sonra Agustos 2024 te Istanbulspora gecmis ve bu sezon 33 maca cikmis orda. cok guzel hikaye:) https://www.transfer... Devamını Gör