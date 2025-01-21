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Ülkeyi Yasa Boğan Olayla İlgili İlk Açıklamayı Instagram Hesabından Yapan Grand Kartal Otel'e Tepki Yağıyor!

Ülkeyi Yasa Boğan Olayla İlgili İlk Açıklamayı Instagram Hesabından Yapan Grand Kartal Otel'e Tepki Yağıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2025 - 00:10

Bolu'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 76'ya yükseldi. 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürerken, otel yönetiminden ilk açıklama Instagram hesapları üzerinden geldi. Bugün yaşanan bu facianın ardından hesaba binlerce yorum yağdı.

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Bolu'da gerçekleşen otel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükselmişti.

Bolu'da gerçekleşen otel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükselmişti.

Olayla ilgili olarak otel yönetimi tarafından ilk açıklama otelin Instagram hesabından geldi.

Olayla ilgili olarak otel yönetimi tarafından ilk açıklama otelin Instagram hesabından geldi.

Otelin Instagram hesabına yüzlerce tepki yorumu yağdı.

Otelin Instagram hesabına yüzlerce tepki yorumu yağdı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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