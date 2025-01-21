Bolu'da Yangın Faciasının Yaşandığı Grand Kartal Otel'in Yangın Merdivenleri Görüntülendi!
Bolu'da Yangın Faciasının Yaşandığı Grand Kartal Otel'in Yangın Merdivenleri Görüntülendi!
Kaynak: https://www.haberturk.com/bolu-da-yan...
Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son açıklamasına göre 76 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası otelde yangın merdiveni olmadığına dair iddialar ortaya atılmış, ancak iddialarKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yalanlanmıştı. Bakanın otelde iki yangın merdiveni olduğunu söylemesinin ardından Habertürk ekibi yangın merdivenlerinin olduğu görüntüyü paylaştı.
Kaynak: Habertürk
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Kartalkaya'daki yangın faciasına uyandığımız 21 Ocak gününün sonunda ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangının çıktığı Grand Kartal Otel'le ilgili yangın merdiveni olmadığına dair iddialar ortaya atılmış, bu büyük ihmal sonucu büyük bir öfke uyanmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı ilk açıklamada iddiaları yalanlamış ve otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu açıklamıştı.
Habertürk'te yer alan habere göre, otelde 10 metre aralıklarla iki yangın merdiveni bulunuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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