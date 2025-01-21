Yangın Faciasında Bir Aileden Geriye Kimse Kalmadı: THY’de Çalışan Uzman Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti

Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında vefat edenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Türk Hava Yolları’nda (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü Uzmanı olarak çalışan Zehra Sena Gültekin, yine THY çalışanı eşi Bilal Gültekin ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. AK Parti’nin kurucu üyelerinden Habibe Güner’in kızı olan Zehra Sena Gültekin’in ailesinden 9 kişinin daha yangın sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.