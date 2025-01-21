Yangın Faciasında Bir Aileden Geriye Kimse Kalmadı: THY’de Çalışan Uzman Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Bir Aileden Geriye Kimse Kalmadı: THY’de Çalışan Uzman Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti
Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında vefat edenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Türk Hava Yolları’nda (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü Uzmanı olarak çalışan Zehra Sena Gültekin, yine THY çalışanı eşi Bilal Gültekin ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. AK Parti’nin kurucu üyelerinden Habibe Güner’in kızı olan Zehra Sena Gültekin’in ailesinden 9 kişinin daha yangın sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otel faciasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri de belli olmaya başarı.
Haber 7’de yer alan habere göre, AK Parti’nin kurucularından olan Habibe Güner'in kızı ve aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin, üç çocuğu, eşi ve ailesinden 9 kişi ile birlikte yangında hayatını kaybetti.
Gültekin ailesi için yapılan bir paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın