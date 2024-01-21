Ülkeler Beraber Kutlama Yapacak Olsa Herkes Yanında Kendi Ülkesinden Ne Getirirdi?

Eğer tüm ülkeler bir araya gelip ortak bir kutlama düzenlese, herkesin yanında kendi ülkesinin özgün değerlerini taşıdığını düşünebiliriz. Bu değerler, geleneksel yemeklerden, el sanatlarına, yerel müziklere ve hatta milli giysilere kadar geniş bir yelpazede olabilir. Peki, her ülke bu partiye ne getirirdi? Gelin beraber bakalım.