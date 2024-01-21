Ülkeler Beraber Kutlama Yapacak Olsa Herkes Yanında Kendi Ülkesinden Ne Getirirdi?
Ülkeler Beraber Kutlama Yapacak Olsa Herkes Yanında Kendi Ülkesinden Ne Getirirdi?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Eğer tüm ülkeler bir araya gelip ortak bir kutlama düzenlese, herkesin yanında kendi ülkesinin özgün değerlerini taşıdığını düşünebiliriz. Bu değerler, geleneksel yemeklerden, el sanatlarına, yerel müziklere ve hatta milli giysilere kadar geniş bir yelpazede olabilir. Peki, her ülke bu partiye ne getirirdi? Gelin beraber bakalım.
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1. "Taco, tekilla ve canlı müzikler!"
2. "Protesto yaptığımız için gelemeyiz ama büyük ihtimalle şarap yollarız."
3. "Çay ve kurabiye getiririz derdim ama büyük ihtimalle diğer ülkelerin getirdiklerini alıp gideriz diye düşünüyorum."
4. "Güzel mi güzel bir pavlova tatlısı getirelim."
5. "Güzel bir barmbrack getirebiliriz.
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6. "Burgerler bizden!"
7. "Güzel bir biryani pilavi yemeye hazır mısınız?"
8. "Daha önce hiç balık turşusu yediniz mi?"
9. "Güzel bir akağacı şurubu ve bir adet geyik getireceğiz."
10. "Bir partide vodka olmazsa olmaz!"
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11. "Güzel bir peynir tabağı getirebiliriz."
12. "Fondü isteyen var mı?"
13. "Tabii ki bira, bu da bir soru mu..."
14. "Büyük ihtimalle dumpling getiririz diye düşünüyorum."
15. "Ikea'dan köftelerimizi alıp geliyoruz."
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16. "Vuvuzela duymayı özleyenler var mı?"
17. "Balut getirsek bizi partiden atar mısınız?"
18. "Bolca köri soslu tavuk ve pilav getireceğiz."
19. "Herkese yetecek kadar bolca döner kebabımız ve çayımız var."
20. "Herkes güzel bir humus yemeyi hak ediyor diye düşünüyorum."
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21. "Vegemite ve kanguru getirebiliriz."
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