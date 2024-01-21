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Ülkeler Beraber Kutlama Yapacak Olsa Herkes Yanında Kendi Ülkesinden Ne Getirirdi?

Ülkeler Beraber Kutlama Yapacak Olsa Herkes Yanında Kendi Ülkesinden Ne Getirirdi?

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:46

Eğer tüm ülkeler bir araya gelip ortak bir kutlama düzenlese, herkesin yanında kendi ülkesinin özgün değerlerini taşıdığını düşünebiliriz. Bu değerler, geleneksel yemeklerden, el sanatlarına, yerel müziklere ve hatta milli giysilere kadar geniş bir yelpazede olabilir. Peki, her ülke bu partiye ne getirirdi? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Taco, tekilla ve canlı müzikler!"

1. "Taco, tekilla ve canlı müzikler!"

Ülke: Meksika

2. "Protesto yaptığımız için gelemeyiz ama büyük ihtimalle şarap yollarız."

2. "Protesto yaptığımız için gelemeyiz ama büyük ihtimalle şarap yollarız."

Ülke: Fransa

3. "Çay ve kurabiye getiririz derdim ama büyük ihtimalle diğer ülkelerin getirdiklerini alıp gideriz diye düşünüyorum."

3. "Çay ve kurabiye getiririz derdim ama büyük ihtimalle diğer ülkelerin getirdiklerini alıp gideriz diye düşünüyorum."

Ülke: İngiltere

4. "Güzel mi güzel bir pavlova tatlısı getirelim."

4. "Güzel mi güzel bir pavlova tatlısı getirelim."

Ülke: Yeni Zelanda

5. "Güzel bir barmbrack getirebiliriz.

5. "Güzel bir barmbrack getirebiliriz.

Ülke: İrlanda

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6. "Burgerler bizden!"

6. "Burgerler bizden!"

Ülke: Amerika

7. "Güzel bir biryani pilavi yemeye hazır mısınız?"

7. "Güzel bir biryani pilavi yemeye hazır mısınız?"

Ülke: Pakistan

8. "Daha önce hiç balık turşusu yediniz mi?"

8. "Daha önce hiç balık turşusu yediniz mi?"

Ülke: Finlandiya

9. "Güzel bir akağacı şurubu ve bir adet geyik getireceğiz."

9. "Güzel bir akağacı şurubu ve bir adet geyik getireceğiz."

Ülke: Kanada

10. "Bir partide vodka olmazsa olmaz!"

10. "Bir partide vodka olmazsa olmaz!"

Ülke: Rusya

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11. "Güzel bir peynir tabağı getirebiliriz."

11. "Güzel bir peynir tabağı getirebiliriz."

Ülke: Hollanda

12. "Fondü isteyen var mı?"

12. "Fondü isteyen var mı?"

Ülke: İsviçre

13. "Tabii ki bira, bu da bir soru mu..."

Ülke: Almanya

14. "Büyük ihtimalle dumpling getiririz diye düşünüyorum."

14. "Büyük ihtimalle dumpling getiririz diye düşünüyorum."

Ülke: Çin

15. "Ikea'dan köftelerimizi alıp geliyoruz."

15. "Ikea'dan köftelerimizi alıp geliyoruz."

Ülke: İsveç

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16. "Vuvuzela duymayı özleyenler var mı?"

16. "Vuvuzela duymayı özleyenler var mı?"

Ülke: Güney Afrika

17. "Balut getirsek bizi partiden atar mısınız?"

17. "Balut getirsek bizi partiden atar mısınız?"

Ülke: Filipinler

18. "Bolca köri soslu tavuk ve pilav getireceğiz."

18. "Bolca köri soslu tavuk ve pilav getireceğiz."

Ülke: Hindistan

19. "Herkese yetecek kadar bolca döner kebabımız ve çayımız var."

19. "Herkese yetecek kadar bolca döner kebabımız ve çayımız var."

Ülke: Türkiye

20. "Herkes güzel bir humus yemeyi hak ediyor diye düşünüyorum."

20. "Herkes güzel bir humus yemeyi hak ediyor diye düşünüyorum."

Ülke: İsrail

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21. "Vegemite ve kanguru getirebiliriz."

21. "Vegemite ve kanguru getirebiliriz."

Ülke: Avustralya

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