Uğur Dündar'dan Haluk Levent Hakkında Tefecilik İddiası
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Levent hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam ederken bu kez bir iddia Uğur Dündar'dan geldi.
Uğur Dündar, 'Haluk Levent olayının altından büyük tefecilik işinin çıkacağına yönelik iddialara ulaştım.' dedi.
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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.
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Uğur Dündar, Haluk Levent olayının altından "tefecilik" işinin çıkacağı iddialarına ulaştığını belirtti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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