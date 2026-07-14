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Uğur Dündar'dan Haluk Levent Hakkında Tefecilik İddiası

Uğur Dündar'dan Haluk Levent Hakkında Tefecilik İddiası

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 16:09
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Levent hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam ederken bu kez bir iddia Uğur Dündar'dan geldi.

Uğur Dündar, 'Haluk Levent olayının altından büyük tefecilik işinin çıkacağına yönelik iddialara ulaştım.' dedi.

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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı. 

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi. 

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi. 

Levent'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ederken farklı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Uğur Dündar, Haluk Levent olayının altından "tefecilik" işinin çıkacağı iddialarına ulaştığını belirtti.

Uğur Dündar, Haluk Levent olayının altından "tefecilik" işinin çıkacağı iddialarına ulaştığını belirtti.
twitter.com

Dündar'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

'Haluk Levent olayının altından büyük tefecilik işinin çıkacağına yönelik iddialara ulaştım.

Özellikle 60 milyon dolarlık gayrimenkul alım işininin tefecilik amaçlı olduğu öne sürülüyor.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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