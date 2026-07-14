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Haluk Levent'in Kumar Oynarken Görüntüleri Ortaya Çıktı

Haluk Levent'in Kumar Oynarken Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 15:36
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AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan gözaltındaki Haluk Levent'in Emniyet'teki ifadesinin de başladığı belirtildi. Ortaya çıkan görüntülerin de soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

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Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Şarkıcı Haluk Levent'in Emniyet'teki ifadesinin de sürdüğü öğrenildi. 

Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanının hesabına da 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildiği iddia edildi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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