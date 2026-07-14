Haluk Levent'in Kumar Oynarken Görüntüleri Ortaya Çıktı
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AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan gözaltındaki Haluk Levent'in Emniyet'teki ifadesinin de başladığı belirtildi. Ortaya çıkan görüntülerin de soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.
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Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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