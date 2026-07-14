Haluk Levent'in Kumar Oynarken Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şarkıcı Haluk Levent'in Emniyet'teki ifadesinin de sürdüğü öğrenildi.

Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanının hesabına da 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildiği iddia edildi.