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Uğur Aslan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Uğur Aslan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Uğur Aslan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Uğur Aslan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 18:34

Kuruluş Osman, Yargı gibi güçlü yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Uğur Aslan; aynı zamanda müziğe olan tutkusu ve sahne projeleriyle de dikkat çekiyor. Peki, Uğur Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, sevgilisi kim? 

İşte tüm detaylar...

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Uğur Aslan Kimdir?

Uğur Aslan Kimdir?

Uğur Aslan Kaç Yaşında?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972 doğumlu. 2025 itibarıyla 49 yaşında. 

Uğur Aslan Nereli?

Aslen Hatay, Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünden. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü.

Uğur Aslan Kariyer Başlangıcı

Uğur Aslan Kariyer Başlangıcı

Ankara Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra sahnede ve amatör tiyatrolarda yer aldı. Televizyona 2005’te “Gümüş” ile adım atarken, 2010’dan itibaren “Yer Gök Aşk”, “Karadayı”, “Kara Sevdagibi popüler dizilerde oynadı.

Uğur Aslan Özel Hayatı

Uğur Aslan Özel Hayatı

1999 yılında senarist Sema Ergenekon ile evlendi. Çiftin üç çocuğu var: iki kız, bir erkek.

Uğur Aslan Yer Aldığı Diziler

Uğur Aslan Yer Aldığı Diziler

Dizler

  • 2021 Yargı

  • 2020 Çukur - Emir Varol

  • 2019 Kuruluş Osman

  • 2017 Siyah Beyaz Ask

  • 2017-2018 Kara Sevda

  • 2014 -2015 Karadayı

  • 2013 Kayıp

  • 2010-2012 Yer Gök Aşk

  • 2009 Aile Reisi

  • 2008 Derdest

  • 2005 Gümüş

  • 2005 Ofis İşi

  • 2005 Kale İçi

Filmler

  • Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

  • Zahir

Uğur Aslan Güncel Projeleri

Uğur Aslan Güncel Projeleri

2022 yılında Afara adlı müzik eğlence programının sunumu üstlendi.

Şimdilerde single çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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