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UFO Uzmanı, Yeryüzündeki Uzaylı Portalını Keşfettiğini Söyledi: "2025 Yılına Hazır Olun!"

UFO Uzmanı, Yeryüzündeki Uzaylı Portalını Keşfettiğini Söyledi: "2025 Yılına Hazır Olun!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 15:02

Son günlerde birçok askeri üs üzerinde görülen esrarengiz dronelar, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Ancak büyük bir kısmın 'drone' dediği bu nesnelerin gerçekte UFO olabileceği iddia ediliyor. Paranormal uzman Carl Nally ise bu görülerle ilgili sarsıcı bir uyarıda bulundu: 'Bu, 2025'te yaşanacak büyük olayların habercisi olabilir.' Gelin, kendisi daha başka neler demiş bakalım.

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Geçtiğimiz günlerde, çeşitli ABD Hava Kuvvetleri üssleri üzerinde esrarengiz dronelar görüldü. Aynı durum Birleşik Krallık ve Almanya'da da rapor edildi.

Geçtiğimiz günlerde, çeşitli ABD Hava Kuvvetleri üssleri üzerinde esrarengiz dronelar görüldü. Aynı durum Birleşik Krallık ve Almanya'da da rapor edildi.

FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan ortak bir açıklamada, bu görülerin 'ulusal güvenlik ya da kamu güvenliği için bir tehdit oluşturmadığına' dair bir delil bulunmadığı belirtildi.

Ancak UFO ve paranormal araştırmalar konusunda uzman olan Carl Nally, bu görülerin basit bir "drone" açıklamasıyla geçiştirilemeyeceğini söylüyor. "Bu cisimlerin drone olmadığını anlamak için bir tanesini vurup düşürmek yeterli olurdu." diyor

Ancak UFO ve paranormal araştırmalar konusunda uzman olan Carl Nally, bu görülerin basit bir "drone" açıklamasıyla geçiştirilemeyeceğini söylüyor. "Bu cisimlerin drone olmadığını anlamak için bir tanesini vurup düşürmek yeterli olurdu." diyor

Nally’ye göre, bu görüler aslında uzaylıların yeryüzüne hızla girip çıkmasına olanak tanıyan bir dizi portal aracılığıyla gerçekleşişiyor olabilir. Hatta öyle ki, bu portallardan biri İrlanda’daki Athlone ve Slane kasabaları arasında bulunduğunu iddia ediyor.

Nally’ye göre, bu görüler aslında uzaylıların yeryüzüne hızla girip çıkmasına olanak tanıyan bir dizi portal aracılığıyla gerçekleşişiyor olabilir. Hatta öyle ki, bu portallardan biri İrlanda’daki Athlone ve Slane kasabaları arasında bulunduğunu iddia ediyor.

Nally’ye göre, uzaylıların ilk temas için ABD’yi seçme olasılığı hayli düşük. "Dünya ABD'’den ibaret değil." diyor.

Nally’ye göre, uzaylıların ilk temas için ABD’yi seçme olasılığı hayli düşük. "Dünya ABD'’den ibaret değil." diyor.

Ancak Nally, uzaylı tehdidinden daha önemli bir konuya da dikkat çekiyor "Bir tarafta uzaylı istilasını koyarsak, diğer tarafta yapay zeka olur. Ben yapay zekadan daha fazla endişe ederim." diyor.

Ancak Nally, uzaylı tehdidinden daha önemli bir konuya da dikkat çekiyor "Bir tarafta uzaylı istilasını koyarsak, diğer tarafta yapay zeka olur. Ben yapay zekadan daha fazla endişe ederim." diyor.
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Eğer Nally’nin uyarılarını dikkate almak gerekiyorsa, hem uzaylılar hem de yapay zeka insanlık için gelecekteki en büyük sınavlardan biri olabilir.

Eğer Nally’nin uyarılarını dikkate almak gerekiyorsa, hem uzaylılar hem de yapay zeka insanlık için gelecekteki en büyük sınavlardan biri olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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