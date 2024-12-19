UFO Uzmanı, Yeryüzündeki Uzaylı Portalını Keşfettiğini Söyledi: "2025 Yılına Hazır Olun!"

Son günlerde birçok askeri üs üzerinde görülen esrarengiz dronelar, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Ancak büyük bir kısmın 'drone' dediği bu nesnelerin gerçekte UFO olabileceği iddia ediliyor. Paranormal uzman Carl Nally ise bu görülerle ilgili sarsıcı bir uyarıda bulundu: 'Bu, 2025'te yaşanacak büyük olayların habercisi olabilir.' Gelin, kendisi daha başka neler demiş bakalım.