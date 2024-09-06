UEFA Uluslar Ligi'nde Yeni Serüvene Galler - Türkiye Maçıyla Başlıyoruz
UEFA Uluslar Ligi'nde Yeni Serüvene Galler - Türkiye Maçıyla Başlıyoruz
Yaz aylarında Avrupa Futbol Şampiyonası performansıyla bize heyecanlı günler yaşatan A Milli Takımımız bugün Uluslar Ligi'nde yeni bir serüvene başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Millilerimizin Almanya'da bize yaşattığı gururlar dün gibi aklımızda! Şimdi Avrupa Şampiyonası'nın ardından ilk resmi maçımıza UEFA Uluslar Ligi'nde çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslar Ligi'ndeki ilk maçımıza deplasmanda Galler karşısında çıkıyoruz. Son yıllarda rakip olduğumuz Galler ile başladığımız bu macerada hedef 3 puan!
Galler, İzlanda ve Karadağ'ın yer aldığı grupta favori olan milli takım genç yıldızlarına güveniyor. Arda, Kerem, Barış Alper, Kenan gibi isimler Avrupa'nın da yakından izlediği isimler olacak.
21.45'te başlayacak maçın yayıncı kanalı ise TV8.5 olacak. Maçın hakemi ise Norveçli hakem Rohit Saggi, yardımcıları da Morten Jensen ve Anders Olav Dale olacak.
Muhtemel 11'imizin Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz şeklinde olması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Semih Kılıçsoy, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken Mustafa Erhan Hekimoğlu da Ümit Milli Takım kadrosuna gönderildiği için bu gece şans bulamayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Montella ile zor. Final görecek takımı geri yaslaya yaslaya çeyrek finalde eletti.
Milli takımlarda çeyrek final olimpiyatlarda 1 gümüş ve büyük başarılar hikayeleri.. komik bile değil hee illa bir mizah arayacaksak Tirajıkomik bir durum di... Devamını Gör