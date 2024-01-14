Uçuk Virüsü Oluşumunda Genetik Faktörler Rol Oynuyor mu?

Çalışmanın eş kıdemli yazarı Dr. Christiana Scheib o dönemde yaptığı bir açıklamada, 'Yaklaşık beş bin yıl önce bir uçuk türünün diğerlerinin önüne geçmesini sağlayan bir şey oldu, muhtemelen öpüşmeyle bağlantılı olabilecek bulaşmalarda bir artış oldu' dedi.