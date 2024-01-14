Uçuk Virüsü Oluşumunda Genetik Faktörler Rol Oynuyor mu?
Uçuk Virüsü Oluşumunda Genetik Faktörler Rol Oynuyor mu?
Kaynak: https://www.iflscience.com/are-cold-s...
Uçuklar çoğumuzda zaman zaman çıkmıştır. Görüntüleri bile canımızı sıkmaya yeter. Hepimiz uçukların bir baş belası olduğu konusunda hemfikiriz, ancak hangi faktörler bir kişinin uçuk çıkarma olasılığını artırır?
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Dünya çapında 3 milyardan fazla insanın Herpes tipi virüs (HSV-1) taşıyıcısı olduğu düşünülmektedir. Bu da insanların büyük bir kısmının uçuğu deneyimlediğini gösteriyor.
Uçuklar yüzde, genellikle dudak çevresinde oluşan kabarcıklardır.
Ancak onca çabaya rağmen uçuk kurnaz bir virüstür.
Uçuğa ne sebep olur?
HSV-1 taşıyıcısı olan herkes uçuk geçirmiyor. Yapılan araştırmalar bunun genlerinizden kaynaklanabileceğini gösterdi.
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Gen dizilimindeki küçük farklılıklar, bir kişinin virüsten etkilendikten sonra sık sık uçuk geçirme olasılığını etkileyebilir.
Son zamanlarda yapılan genetik araştırmalar HSV-1'in insanlardaki geçmişini araştırdı ve bu virüsün muhtemelen birbirimizi öpmeye başladığımızda ortaya çıktığını öne sürdüler.
Neredeyse hepimizin bir noktada HSV-1'e maruz kalacağı rahatsız edici bir gerçek.
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