En Önemli Cinsellik Kitabı Olan Kama Sutra'dan Öğrenmeniz Gereken 11 Cinsel Sağlık Dersi
En Önemli Cinsellik Kitabı Olan Kama Sutra'dan Öğrenmeniz Gereken 11 Cinsel Sağlık Dersi
Kama Sutra, M.S. 2. yüzyılda Hint bir bilgin tarafından yazılan ve içerdiği ayrıntılı seks pozisyonları sebebiyle adından sıklıkla söz ettiren bir kitap. Ancak sanılanın aksine içerisinde erotik pozisyonlardan çok daha fazlası mevcut.
Ahlaki değerler, insan ilişkileri ve cinsel sağlık konusunda başka yerde bulunmayacak bilgiler paylaşan Kama Sutra'nın neden 'Aşk için Rehber' olarak adlandırıldığını dilerseniz maddeler halinde inceleyelim!
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1. İletişim kritiktir.
2. Haz ve rahatlama ilişkilidir.
3. Öğrenmeye açık olmak gerekir.
4. Kişisel hijyen ve temizlik önemlidir.
5. Vücut imajı partneri etkilemede kullanılabilir.
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6. Bazen ilk adımı atmak gerekir.
7. İlk önce kadın orgazm olmalıdır.
8. Hazlardan utanılmaması gerekir.
9. Her ihtimale karşı korunmak önemlidir.
10. Her şey cinsel birleşme değildir.
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11. Romantizm gereklidir.
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