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En Önemli Cinsellik Kitabı Olan Kama Sutra'dan Öğrenmeniz Gereken 11 Cinsel Sağlık Dersi

etiket En Önemli Cinsellik Kitabı Olan Kama Sutra'dan Öğrenmeniz Gereken 11 Cinsel Sağlık Dersi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 23:46

Kama Sutra, M.S. 2. yüzyılda Hint bir bilgin tarafından yazılan ve içerdiği ayrıntılı seks pozisyonları sebebiyle adından sıklıkla söz ettiren bir kitap. Ancak sanılanın aksine içerisinde erotik pozisyonlardan çok daha fazlası mevcut. 

Ahlaki değerler, insan ilişkileri ve cinsel sağlık konusunda başka yerde bulunmayacak bilgiler paylaşan Kama Sutra'nın neden 'Aşk için Rehber' olarak adlandırıldığını dilerseniz maddeler halinde inceleyelim!

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1. İletişim kritiktir.

Kama Sutra, cinsel deneyimin mükemmelleştirilebilmesi için partnerler arası açık ve samimi iletişimin önemli olduğunu söyler. Bu öğretiye göre cinsel sağlığın birincil şartı karşı tarafa karşı net olmak, ne istediğini çekinmeden belirtmek ve beklentilerinden bahsetmektir. İletişim eksikliğinden doğacak yanlış anlamalar, cinsel tatminsizlikler ve hayal kırıklıkları böylece engellenebilir.

2. Haz ve rahatlama ilişkilidir.

Kama Sutra, daha tatmin edici ve sağlıklı bir cinsel yaşam için ilişkinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bağlantıya sahip olması gerektiğini belirtir. Partnerler arası duygu birliğinin kurulduğu bir cinsel ilişki, tarafların hazzın doruklarına ulaşmasına yardımcı olur ve cinsel ilişki deneyimini pekiştirir. Ayrıca stres ve kaygı azaltma konusunda da etkilidir. ✌️

3. Öğrenmeye açık olmak gerekir.

İnsan bedeni zamanla değişir; aynı durum duygular, hisler ve hazlar konusunda da geçerlidir. Bu nedenle ilişki süresi ne kadar uzun olursa olsun partnerlerin yeni şeyler denemeye ve fanteziler keşfetmeye açık olması gerekir. Yeniliğe ve gelişime hazır olmak, hem monoton olan cinsel yaşamı canlandırır hem de partnerlerin birlikte yeni deneyimler kazanmasını sağlar. 😎

4. Kişisel hijyen ve temizlik önemlidir.

Düzenli ve sağlıklı cinsel hayatın bir diğer temel unsuru kişisel hijyen ve temizlik konusudur. Kama Sutra öğretilerine göre; birey, kendi beden sağlığı ve hijyeni hakkında bilinçli olursa aynı tutumu karşı tarafa da yansıtır. Bu hem sağlıklı birleşme açısından hem de potansiyel enfeksiyon aktarımını önlemesi sebebiyle oldukça önemlidir. Aktif cinsel yaşamın temelini temizlik oluşturur. 💦

5. Vücut imajı partneri etkilemede kullanılabilir.

Kendi bedenine saygı duymak, onu temiz ve sağlıklı tutmak önemlidir ve bununla gurur duyarak bedeni karşı tarafı baştan çıkarma amacıyla kullanmakta herhangi bir sorun yoktur. Kama Sutra'ya göre; sağlıklı cinsel yaşam için öncelikle kişinin kendi bedenini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmesi ve onu sevmesi gerekir. Kişinin kendinden rahatsızlık duyması halinde, karşı taraftan saf bir sevgi beklemesi ve övgü kabul etmesi de mümkün olmayabilir. Bu nedenle cinsel sağlığı iyileştirmek için önce beden imajı ile barışılması gerekir.

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6. Bazen ilk adımı atmak gerekir.

İlişkilerde ilk adım herhangi bir taraf tarafından atılabilir ve bunda utanılacak hiçbir şey bulunmaz. Kama Sutra metinlerine göre; sağlıklı iletişimin ve cinsel birleşmenin bir diğer önemli adımı, hamle yapmak için karşı tarafı beklememektir. Kişi içinden geldiği gibi davranıp duygularını gösterdiği sürece partneriyle daha iyi ve sağlıklı bir ilişki kurabilir, hatta mevcut sorunların üstesinden daha hızlı gelebilir.

7. İlk önce kadın orgazm olmalıdır.

Kama Sutra, cinsel ilişkilerde ilk orgazm olması gereken tarafın kadın olduğunu söyler. Çünkü kadınlar için orgazm daha sık ulaşılabilen ve yoğun yaşanan bir doruk noktasıdır. Ön sevişme ve devamında gelen birleşme ile orgazm olan kadın, sekse aynı hızla devam edebilir. Bu durumda ikinci orgazm erkekle birlikte eş zamanlı gerçekleşebilir ve partnerler için hazzı en üst düzeye taşıyabilir. 👏

8. Hazlardan utanılmaması gerekir.

Hazlar her halükarda desteklenmesi gereken isteklerdir, bu duyguların bastırılması cinsel ilişkinin fazlasıyla sağlıksız ve güvensiz olmasına yol açabilir. Bu nedenle partnerlerin kişisel fantezi ve oyunlarına, karşı tarafı dahil etmekten çekinmemeleri gerekir. Böylece iki taraf çok daha güçlü bir bağ kurabilir, daha önce keşfetmedikleri duygular yaşayabilir ve çeşitli keyif alma yöntemleri öğrenebilir. Bunun için de Kama Sutra'nın pozisyonlarından faydalanılabilir. 😎

9. Her ihtimale karşı korunmak önemlidir.

Korunmak her durumda ve cinsel ilişki türünde asla atlanmaması gereken en önemli konudur. Kendine ve karşı tarafa saygısı olan, vücudu ve kapasitesi hakkında bilinç sahibi her bireyin mutlaka kendine en uygun korunma yöntemini seçmesi gerekir. Çünkü korunma, sadece enfeksiyon aktarımını engellemekten ziyade aile planlamasına da yardımcıdır ve kişinin istenmeyen gebelik korkusuyla rahatsız bir cinsel deneyim yaşamasını önler. Sonuç olarak herkes çok daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hazza ulaşır. 😎

10. Her şey cinsel birleşme değildir.

Kama Sutra, cinsel birleşme olmayan deneyimleri de teşvik eder ve her durumda maksimum haz için birleşme olması gerektiğini savunmaz. Özellikle vücut erojen bölgelerinin uyarılması yoluyla orgazm mümkün olabilir. Kitapta 'kaşıntı' olarak tanımlanan bu durum, cinsel dürtüyü tatmin etmenin en etkili yollarından biri olarak gösterilir. Çünkü kimi zaman sonuçtan ziyade, süreç içinde yapılanlar daha önemlidir. Birini öpmek, koklamak veya ona sarılıp iltifat etmek çok daha erotik olabilir. 💜

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11. Romantizm gereklidir.

Sağlıklı cinsel ilişkinin bir diğer altın kuralı ise partnerler arası romantizm ve duygusal bağdır. Çünkü cinsellik fiziksel bir deneyim olmaktan çok uzak, hatta çoğu zaman genellikle psikoloji ve duygusal bağ ile ilgili bir konudur. Partnerler arası duygu birliğinin olması halinde cinsel ilişkiden alınan haz ve keyif de o kadar fazla olur, bu da cinsel deneyimi daha anlamlı ve tatmin edici hale getirir. 😉

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