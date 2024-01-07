En Önemli Cinsellik Kitabı Olan Kama Sutra'dan Öğrenmeniz Gereken 11 Cinsel Sağlık Dersi

Kama Sutra, M.S. 2. yüzyılda Hint bir bilgin tarafından yazılan ve içerdiği ayrıntılı seks pozisyonları sebebiyle adından sıklıkla söz ettiren bir kitap. Ancak sanılanın aksine içerisinde erotik pozisyonlardan çok daha fazlası mevcut.

Ahlaki değerler, insan ilişkileri ve cinsel sağlık konusunda başka yerde bulunmayacak bilgiler paylaşan Kama Sutra'nın neden 'Aşk için Rehber' olarak adlandırıldığını dilerseniz maddeler halinde inceleyelim!