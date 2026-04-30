Uçakta Bacak Bacak Üstüne Atmanın Bedeli Ağır Olabilir

Uçuş sırasında en rahat pozisyonlardan biri gibi görülen hareket, aslında ciddi riskler barındırıyor. Kabin memuru Barbiebac La Azafata, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kan dolaşımını yavaşlattığını ve özellikle uzun uçuşlarda tehlikeyi artırdığını söylüyor. Uzmanlara göre bu durum, Derin Ven Trombozu adı verilen ve genellikle bacakta oluşan kan pıhtılarına zemin hazırlayabiliyor.

Özellikle dar koltuklarda hareket alanı sınırlıyken, damarlar üzerindeki baskı daha da artıyor. Bu yüzden sık sık pozisyon değiştirmek, kısa yürüyüşler yapmak ve bol su tüketmek öneriliyor. Alkol tüketiminden uzak durmak ve rahat kıyafetler tercih etmek de alınabilecek basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor.