Uçakta Bacak Bacak Üstüne Atmanın Bedeli Ağır Olabilir

Uçakta Bacak Bacak Üstüne Atmanın Bedeli Ağır Olabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 13:09

Yaz ayları yaklaşırken uçak yolculukları yeniden hız kazandı. Tatil planları yapılırken konfor kadar sağlık da önem kazanıyor. Kabin ekipleri ise sık yapılan hatalara dikkat çekiyor. Özellikle oturma pozisyonu sandığından daha kritik rol oynuyor. Küçük görülen alışkanlıklar yolculuk sonunda ciddi rahatsızlıklara dönüşebiliyor.

Reklam

Kabin memurlarına göre en büyük hata sandığından daha basit: Bacak bacak üstüne atmak.

Kabin memurlarına göre en büyük hata sandığından daha basit: Bacak bacak üstüne atmak.

Uçuş sırasında en rahat pozisyonlardan biri gibi görülen hareket, aslında ciddi riskler barındırıyor. Kabin memuru Barbiebac La Azafata, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kan dolaşımını yavaşlattığını ve özellikle uzun uçuşlarda tehlikeyi artırdığını söylüyor. Uzmanlara göre bu durum, Derin Ven Trombozu adı verilen ve genellikle bacakta oluşan kan pıhtılarına zemin hazırlayabiliyor.

Özellikle dar koltuklarda hareket alanı sınırlıyken, damarlar üzerindeki baskı daha da artıyor. Bu yüzden sık sık pozisyon değiştirmek, kısa yürüyüşler yapmak ve bol su tüketmek öneriliyor. Alkol tüketiminden uzak durmak ve rahat kıyafetler tercih etmek de alınabilecek basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor.

Asıl mesele sadece oturma şekli değil: Uçakta yapılan diğer alışkanlıklar da düşündüğünden daha riskli.

Asıl mesele sadece oturma şekli değil: Uçakta yapılan diğer alışkanlıklar da düşündüğünden daha riskli.

Kabin ekipleri yalnızca bacak bacak üstüne atmayı değil, aynı zamanda hijyen ve konfor açısından sorun yaratabilecek başka davranışları da sık sık hatırlatıyor. Ön koltuğa ayak uzatmak, hem hijyen açısından hem de diğer yolculara saygı bakımından büyük problem yaratıyor. Cam kenarına yaslanarak uyumak ise titreşim ve kirli yüzeyler nedeniyle baş ağrısına davetiye çıkarabiliyor.

Uzun yıllar kabin memurluğu yapan Sherry Peters ise uyumak isteyenlere farklı öneriler sunuyor. Cam kenarı koltuk seçimi, ortam kontrolünü kolaylaştırdığı için daha kaliteli dinlenme sağlıyor. 

Işığı kapatabilmek, duvara yaslanarak destek almak ve koridordan geçen yolculardan etkilenmemek, uçuş sırasında dinlenmeyi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Tuvalet ve mutfak bölgesine yakın koltuklardan uzak durmak ise sessiz bir yolculuk için kritik önem taşıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
