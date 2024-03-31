Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Tüylü Dostlarımız da Sandık Başında: Hayvanlarıyla Sandığa Gelen Vatandaşlardan Renkli Görüntüler

Tüylü Dostlarımız da Sandık Başında: Hayvanlarıyla Sandığa Gelen Vatandaşlardan Renkli Görüntüler

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 16:07

Tüm Türkiye yerel seçimler için sandık başında. Seçim heyecanına hayvan dostlarını da dahil eden vatandaşlar ise renkli görüntüler oluştururken yüzlerimizi de güldürmeyi başardılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerel seçimler için oy kullanma süreci devam ederken ülkemizin dört bir yanından da ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Yerel seçimler için oy kullanma süreci devam ederken ülkemizin dört bir yanından da ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Oy kullanmak için sandık başına giden kimi vatandaşların kostümleri ve tarzları da en az seçim süreci kadar kendilerinden bahsettiriyor.

Kimi vatandaşlar ise olaya hayvan dostlarını da dahil etmiş durumdalar!

Kimi vatandaşlar ise olaya hayvan dostlarını da dahil etmiş durumdalar!

İzmir'de iki vatandaş oy kullanacakları okula atlarıyla gelerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Van Erciş'te de Kırgız Türkleri oy kullanmaya atları ile gittiler.

Van Erciş'te de Kırgız Türkleri oy kullanmaya atları ile gittiler.

Her seçimde sandığa hangi kombinle gideceği dört gözle beklenen şarkıcı Hatice de köpeği Pamuk ile sandık başındaydı.

Her seçimde sandığa hangi kombinle gideceği dört gözle beklenen şarkıcı Hatice de köpeği Pamuk ile sandık başındaydı.

İstanbul Esenyurt'ta ise bir vatandaş Alp kostümü ve papağanı ile oy verirken görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta ise bir vatandaş Alp kostümü ve papağanı ile oy verirken görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir diğer papağan sahibi de tüylü dostuyla Antalya'da sandık başındaydı.

Bir diğer papağan sahibi de tüylü dostuyla Antalya'da sandık başındaydı.

Geçtiğimiz genel seçimde kuzusuyla oy veren teyzemizin ardından bu seçimlerde de gelenek yaşatıldı. 😂

Edirne'de ise köpeği Bambi ile oy vermeye giden vatandaş her seçimde bunu tekrarladıklarını söyledi.

Edirne'de ise köpeği Bambi ile oy vermeye giden vatandaş her seçimde bunu tekrarladıklarını söyledi.

Tavuğu ile oy kullanan bir adam ise akıllara tekrar ve tekrar neden zamanında tavuğa pansuman yapılmadığı sorusunu getirdi. 😂

Tavuğu ile oy kullanan bir adam ise akıllara tekrar ve tekrar neden zamanında tavuğa pansuman yapılmadığı sorusunu getirdi. 😂

Ülkemizin fahri turizm elçileri kediler de yine sandıkları boş bırakmadılar. ❤

Ülkemizin fahri turizm elçileri kediler de yine sandıkları boş bırakmadılar. ❤

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?