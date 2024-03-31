Tüylü Dostlarımız da Sandık Başında: Hayvanlarıyla Sandığa Gelen Vatandaşlardan Renkli Görüntüler
Tüylü Dostlarımız da Sandık Başında: Hayvanlarıyla Sandığa Gelen Vatandaşlardan Renkli Görüntüler
Tüm Türkiye yerel seçimler için sandık başında. Seçim heyecanına hayvan dostlarını da dahil eden vatandaşlar ise renkli görüntüler oluştururken yüzlerimizi de güldürmeyi başardılar.
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Yerel seçimler için oy kullanma süreci devam ederken ülkemizin dört bir yanından da ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.
Kimi vatandaşlar ise olaya hayvan dostlarını da dahil etmiş durumdalar!
Van Erciş'te de Kırgız Türkleri oy kullanmaya atları ile gittiler.
Her seçimde sandığa hangi kombinle gideceği dört gözle beklenen şarkıcı Hatice de köpeği Pamuk ile sandık başındaydı.
İstanbul Esenyurt'ta ise bir vatandaş Alp kostümü ve papağanı ile oy verirken görüntülendi.
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Bir diğer papağan sahibi de tüylü dostuyla Antalya'da sandık başındaydı.
Geçtiğimiz genel seçimde kuzusuyla oy veren teyzemizin ardından bu seçimlerde de gelenek yaşatıldı. 😂
Edirne'de ise köpeği Bambi ile oy vermeye giden vatandaş her seçimde bunu tekrarladıklarını söyledi.
Tavuğu ile oy kullanan bir adam ise akıllara tekrar ve tekrar neden zamanında tavuğa pansuman yapılmadığı sorusunu getirdi. 😂
Ülkemizin fahri turizm elçileri kediler de yine sandıkları boş bırakmadılar. ❤
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