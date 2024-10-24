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TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Hislerimize Tercüman Olan Tweetler

TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Hislerimize Tercüman Olan Tweetler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:37

Geçtiğimiz gün Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hepimizi derinden etkiledi. Vatandaşlar hislerini sosyal medyayı kullanarak ifade etti.

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