TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Hislerimize Tercüman Olan Tweetler
TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Hakkında Hislerimize Tercüman Olan Tweetler
Geçtiğimiz gün Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hepimizi derinden etkiledi. Vatandaşlar hislerini sosyal medyayı kullanarak ifade etti.
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