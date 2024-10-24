8 Yıl Önce TUSAŞ Yazmıştı... Enes Halifekan İsimli Hesabın Gizemi Çözüldü

Ülkemizde herhangi bir olay olduğunda Twitter'da bir hesabın tweetleri öne çıkıyor. cennet_dunya nickli Enes Halifekan hesabından 2016 yılından önce atılan tweetler kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Peki hesabı yöneten kişi Twitter'ın bir açığını bulup geriye dönük mesajlar mı atıyor yoksa söylendiği gibi her şey FETÖ'nün planladığı şekilde mi gerçekleşiyor.