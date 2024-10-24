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8 Yıl Önce TUSAŞ Yazmıştı... Enes Halifekan İsimli Hesabın Gizemi Çözüldü

8 Yıl Önce TUSAŞ Yazmıştı... Enes Halifekan İsimli Hesabın Gizemi Çözüldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.10.2024 - 13:32

Ülkemizde herhangi bir olay olduğunda Twitter'da bir hesabın tweetleri öne çıkıyor. cennet_dunya nickli Enes Halifekan hesabından 2016 yılından önce atılan tweetler kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Peki hesabı yöneten kişi Twitter'ın bir açığını bulup geriye dönük mesajlar mı atıyor yoksa söylendiği gibi her şey FETÖ'nün planladığı şekilde mi gerçekleşiyor.

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Aynı hesabın "Tusaş" yazdığı bir paylaşım hain terör saldırısının ardından tekrar gündeme geldi.

Aynı hesabın "Tusaş" yazdığı bir paylaşım hain terör saldırısının ardından tekrar gündeme geldi.

Paylaşımı görünce şaşıranlar oldu.

Paylaşımı görünce şaşıranlar oldu.

Hesabın uzun süre FETÖ'ye ait olduğu düşünüldü.

Hesabın uzun süre FETÖ'ye ait olduğu düşünüldü.

Baso isimli hesabın Bylock konuşmalarının dökümü olmadığını ise Baso isimli bir YouTuber ortaya çıkardı.

Baso isimli hesabın Bylock konuşmalarının dökümü olmadığını ise Baso isimli bir YouTuber ortaya çıkardı.

Tweetleri SÖ isimli bir uzay mühendisinin attığı ortaya çıktı.

Tweetleri SÖ isimli bir uzay mühendisinin attığı ortaya çıktı.
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Siber güvenlikçi Utku Şen'e göre ise hesaplardan geriye dönük paylaşım yapmak gibi açık bulunmamakta.

Siber güvenlikçi Utku Şen'e göre ise hesaplardan geriye dönük paylaşım yapmak gibi açık bulunmamakta.

Bir hesabın 165 bin tweet atması her konuda tweet atmış olduğu anlamına da geliyor.

Bir hesabın 165 bin tweet atması her konuda tweet atmış olduğu anlamına da geliyor.

Tabii ülkemizde gündemin biz unutsak da bir döngüye girmiş olması da hesabı şehir efsanesine çeviren hadiselerden.

Tabii ülkemizde gündemin biz unutsak da bir döngüye girmiş olması da hesabı şehir efsanesine çeviren hadiselerden.

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