8 Yıl Önce TUSAŞ Yazmıştı... Enes Halifekan İsimli Hesabın Gizemi Çözüldü
8 Yıl Önce TUSAŞ Yazmıştı... Enes Halifekan İsimli Hesabın Gizemi Çözüldü
Ülkemizde herhangi bir olay olduğunda Twitter'da bir hesabın tweetleri öne çıkıyor. cennet_dunya nickli Enes Halifekan hesabından 2016 yılından önce atılan tweetler kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Peki hesabı yöneten kişi Twitter'ın bir açığını bulup geriye dönük mesajlar mı atıyor yoksa söylendiği gibi her şey FETÖ'nün planladığı şekilde mi gerçekleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı hesabın "Tusaş" yazdığı bir paylaşım hain terör saldırısının ardından tekrar gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımı görünce şaşıranlar oldu.
Hesabın uzun süre FETÖ'ye ait olduğu düşünüldü.
Baso isimli hesabın Bylock konuşmalarının dökümü olmadığını ise Baso isimli bir YouTuber ortaya çıkardı.
Tweetleri SÖ isimli bir uzay mühendisinin attığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siber güvenlikçi Utku Şen'e göre ise hesaplardan geriye dönük paylaşım yapmak gibi açık bulunmamakta.
Bir hesabın 165 bin tweet atması her konuda tweet atmış olduğu anlamına da geliyor.
Tabii ülkemizde gündemin biz unutsak da bir döngüye girmiş olması da hesabı şehir efsanesine çeviren hadiselerden.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın