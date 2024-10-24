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Sosyal Medyanın Sevilen "Çantanda Ne Var Akımı" Yine Şaşırttı! Bu Çantalarda Humustan Supapa Ne Ararsanız Var

Sosyal Medyanın Sevilen "Çantanda Ne Var Akımı" Yine Şaşırttı! Bu Çantalarda Humustan Supapa Ne Ararsanız Var

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 09:22

Çantanızda ne var? Bu soru bir kadına sorulduğunda liste uzayıp gider... Sosyal medya platformu X üzerinden 'Çantamda ne var' akımı başlatan kişi bir kez daha gösterdi ki kadınlar omuzlarında dünyayı taşıyor. Bu çantaların içinde biber gazından süte, suboptan çoraba içinde ne ararsanız var! 

İşte, başlıyoruz...

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Kombininizi tamamlayan, şıklığınız parçası çantanın dışı kadar içi de önemli. Onca eşyayı sığdırmak için doğru çantayı seçmek şart.

Kombininizi tamamlayan, şıklığınız parçası çantanın dışı kadar içi de önemli. Onca eşyayı sığdırmak için doğru çantayı seçmek şart.

Zira bunun uzun yolculuğu var, gezmesi var, partisi var... Haliyle her yerde çanta da içeriği de değişiyor. Bu yüzden 'Çanta gustodur!' diyenler de çok.

İşte, bu kez "Çantamda ne var" akımını başlatan o X paylaşımı! 👇

İşte, bu kez "Çantamda ne var" akımını başlatan o X paylaşımı! 👇
twitter.com

Her zaman merak konusu olmuştur, düzen nasıl sağlanıyor? 👇

Her zaman merak konusu olmuştur, düzen nasıl sağlanıyor? 👇
twitter.com

İnanmazsınız, çorap bile giriyor çantaya ama düzen bozulmuyor 👇

İnanmazsınız, çorap bile giriyor çantaya ama düzen bozulmuyor 👇
twitter.com

Hazır çorba mı? 👇

Hazır çorba mı? 👇
twitter.com
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Tabii sticker olmazsa olmaz... 👇

Tabii sticker olmazsa olmaz... 👇
twitter.com

C vitamini önemli tabii ama bu kadar mandalina yerseniz turuncu olursunuz! 👇

C vitamini önemli tabii ama bu kadar mandalina yerseniz turuncu olursunuz! 👇
twitter.com

"Atıştırmalık olmadan asla" 👇

"Atıştırmalık olmadan asla" 👇
twitter.com

Çanta değil takım sandığı galiba 👇

Çanta değil takım sandığı galiba 👇
twitter.com

"Çantanızın içi de kafanızın içi gibidir" derler... Bu ara biraz karışık olabilir misiniz? 👇

"Çantanızın içi de kafanızın içi gibidir" derler... Bu ara biraz karışık olabilir misiniz? 👇
twitter.com
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Tabii kütüphanede enerji de lazım👇

Tabii kütüphanede enerji de lazım👇
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Humusa şaşırmamız geçmemişti ki süt de geldi 👇

Humusa şaşırmamız geçmemişti ki süt de geldi 👇
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Afiyet olsun 👇

Afiyet olsun 👇
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Tabii kedi maması da çantanın olmazsa olmazı 👇

Tabii kedi maması da çantanın olmazsa olmazı 👇
twitter.com

Çantadan çıkan mutluluk 👇

Çantadan çıkan mutluluk 👇
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İşte erkekler ve çantadan anladıkları... 👇

İşte erkekler ve çantadan anladıkları... 👇
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