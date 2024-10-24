Sosyal Medyanın Sevilen "Çantanda Ne Var Akımı" Yine Şaşırttı! Bu Çantalarda Humustan Supapa Ne Ararsanız Var

Çantanızda ne var? Bu soru bir kadına sorulduğunda liste uzayıp gider... Sosyal medya platformu X üzerinden 'Çantamda ne var' akımı başlatan kişi bir kez daha gösterdi ki kadınlar omuzlarında dünyayı taşıyor. Bu çantaların içinde biber gazından süte, suboptan çoraba içinde ne ararsanız var!

İşte, başlıyoruz...