Sosyal Medyanın Sevilen "Çantanda Ne Var Akımı" Yine Şaşırttı! Bu Çantalarda Humustan Supapa Ne Ararsanız Var
Sosyal Medyanın Sevilen "Çantanda Ne Var Akımı" Yine Şaşırttı! Bu Çantalarda Humustan Supapa Ne Ararsanız Var
Çantanızda ne var? Bu soru bir kadına sorulduğunda liste uzayıp gider... Sosyal medya platformu X üzerinden 'Çantamda ne var' akımı başlatan kişi bir kez daha gösterdi ki kadınlar omuzlarında dünyayı taşıyor. Bu çantaların içinde biber gazından süte, suboptan çoraba içinde ne ararsanız var!
İşte, başlıyoruz...
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Kombininizi tamamlayan, şıklığınız parçası çantanın dışı kadar içi de önemli. Onca eşyayı sığdırmak için doğru çantayı seçmek şart.
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İşte, bu kez "Çantamda ne var" akımını başlatan o X paylaşımı! 👇
Her zaman merak konusu olmuştur, düzen nasıl sağlanıyor? 👇
İnanmazsınız, çorap bile giriyor çantaya ama düzen bozulmuyor 👇
Hazır çorba mı? 👇
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Tabii sticker olmazsa olmaz... 👇
C vitamini önemli tabii ama bu kadar mandalina yerseniz turuncu olursunuz! 👇
"Atıştırmalık olmadan asla" 👇
Çanta değil takım sandığı galiba 👇
"Çantanızın içi de kafanızın içi gibidir" derler... Bu ara biraz karışık olabilir misiniz? 👇
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Tabii kütüphanede enerji de lazım👇
Humusa şaşırmamız geçmemişti ki süt de geldi 👇
Afiyet olsun 👇
Tabii kedi maması da çantanın olmazsa olmazı 👇
Çantadan çıkan mutluluk 👇
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İşte erkekler ve çantadan anladıkları... 👇
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