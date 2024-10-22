Türkçe Öğrenmeye Çalışan İngiliz Sosyal Medyanın Diline Düştü! Çözün Çözebilirseniz: "Tessay Cou La!"

Türkçe öğrenmeye çalışan İngiliz hastanın oluşturduğu eğlenceli sözlük ile gününüz güzelleşecek. Dil öğrenirken çoğumuzun yaşadığı telaffuz zorluğunu yaşayan İngiliz, size hem tanıdık gelebilir hem de şaşırtabilir. Bilin bakalım bu ne: 'Tessay cou la'

İşte, başlıyoruz...