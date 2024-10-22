Türkçe Öğrenmeye Çalışan İngiliz Sosyal Medyanın Diline Düştü! Çözün Çözebilirseniz: "Tessay Cou La!"
Türkçe Öğrenmeye Çalışan İngiliz Sosyal Medyanın Diline Düştü! Çözün Çözebilirseniz: "Tessay Cou La!"
Türkçe öğrenmeye çalışan İngiliz hastanın oluşturduğu eğlenceli sözlük ile gününüz güzelleşecek. Dil öğrenirken çoğumuzun yaşadığı telaffuz zorluğunu yaşayan İngiliz, size hem tanıdık gelebilir hem de şaşırtabilir. Bilin bakalım bu ne: 'Tessay cou la'
İşte, başlıyoruz...
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Kimilerimizin "çatır çatır English" modunu aşan İngiliz hasta ile tanışmaya hazır olun! Yabancı dil öğrenirken hepimiz bunu yaşıyoruz.
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İşte, sosyal medya platformu X üzerinden @piglettingrr adlı kullanıcı tarafından paylaşılan o liste!
Tabii sosyal medya kullanıcıları hiç zaman kaybetmeden mizah yeteneklerini ortaya çıkarmaya başladılar!
Aslen Karadenizli olabilir mi? 👇
"Ha sap lut van" 👇
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O zaman biraz da Almanca: "Atschigten me" 👇
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Bunu babalar duymasa iyi olur! 👇
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Anlayanlar, yorumlarda buluşalım! 👇
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