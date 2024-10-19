Acilden Giriş Yapan Bilinci Kapalı Hasta Servise Çıkarıldı, 14 Günde 530 Bin TL Fatura Geldi!
Acilden Giriş Yapan Bilinci Kapalı Hasta Servise Çıkarıldı, 14 Günde 530 Bin TL Fatura Geldi!
En az 12 bebeğin ölümüne sebep olan 'yenidoğan çetesi' ile birlikte gündeme gelen özel hastane skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan bir öğren öğrenim görevlisi, babasını özel hastaneye yatırdıktan sonra ödediği faturayı paylaştı.
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde hepimizi hayretler içerisinde bırakan sağlık skandalları Türkiye'nin tek gündemi haline geldi.
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Cenk Bey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile bir özel hastanenin 14 günde 530 bin TL fatura çıkarttığını iddia etti. 👇
Hizmet dökümünde, doktorun doktora soru bile muayene sayılmış! 👇
Tanıdığa 150 bin TL indirim 👇
“Kimi kime şikayet edeceksin ki?” 👇
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Cenk Bey, babasının hastane sürecini de detaylı bir şekilde anlatmış. 👇
"Acilden giriş yaptık, acil doktoru hastayı bilinci kapalı hastayı servise çıkartın dedi." 👇
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Görünen o ki başka hastanelerde benzer durumları yaşayan hastalar da olmuş!
Erkan Çınar adlı sosyal medya kullanıcısı acilden nefes darlığı şikayeti ile giriş yapan hasta için çıkarılan 10.150 TL'lik faturayı paylaştı!
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"Yeşil alan hastası ise neden yatış?" 👇
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