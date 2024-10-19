Acilden Giriş Yapan Bilinci Kapalı Hasta Servise Çıkarıldı, 14 Günde 530 Bin TL Fatura Geldi!

En az 12 bebeğin ölümüne sebep olan 'yenidoğan çetesi' ile birlikte gündeme gelen özel hastane skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan bir öğren öğrenim görevlisi, babasını özel hastaneye yatırdıktan sonra ödediği faturayı paylaştı.

İşte, detaylar...