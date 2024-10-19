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Acilden Giriş Yapan Bilinci Kapalı Hasta Servise Çıkarıldı, 14 Günde 530 Bin TL Fatura Geldi!

Acilden Giriş Yapan Bilinci Kapalı Hasta Servise Çıkarıldı, 14 Günde 530 Bin TL Fatura Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 14:55

En az 12 bebeğin ölümüne sebep olan 'yenidoğan çetesi' ile birlikte gündeme gelen özel hastane skandallarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan bir öğren öğrenim görevlisi, babasını özel hastaneye yatırdıktan sonra ödediği faturayı paylaştı. 

İşte, detaylar...

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Son dönemlerde hepimizi hayretler içerisinde bırakan sağlık skandalları Türkiye'nin tek gündemi haline geldi.

Son dönemlerde hepimizi hayretler içerisinde bırakan sağlık skandalları Türkiye'nin tek gündemi haline geldi.

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma kapsamında 22 şüphelinin tutuklanmasının ardından sosyal medya, kullanıcıların özel hastane travmalarıyla dolup taşmaya başladı.

Cenk Bey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile bir özel hastanenin 14 günde 530 bin TL fatura çıkarttığını iddia etti. 👇

Cenk Bey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile bir özel hastanenin 14 günde 530 bin TL fatura çıkarttığını iddia etti. 👇
twitter.com

'Hastane ise bize indirim yapabileceklerini ama detayları gösterirlerse bu indirimi yapmayacaklarını söylediler. Biz de aldığımız hizmet detayını görmek istediğimizi söyledik'

Hizmet dökümünde, doktorun doktora soru bile muayene sayılmış! 👇

Hizmet dökümünde, doktorun doktora soru bile muayene sayılmış! 👇

Tanıdığa 150 bin TL indirim 👇

Tanıdığa 150 bin TL indirim 👇

“Kimi kime şikayet edeceksin ki?” 👇

“Kimi kime şikayet edeceksin ki?” 👇
twitter.com
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Cenk Bey, babasının hastane sürecini de detaylı bir şekilde anlatmış. 👇

Cenk Bey, babasının hastane sürecini de detaylı bir şekilde anlatmış. 👇

"Acilden giriş yaptık, acil doktoru hastayı bilinci kapalı hastayı servise çıkartın dedi." 👇

"Acilden giriş yaptık, acil doktoru hastayı bilinci kapalı hastayı servise çıkartın dedi." 👇

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👇
twitter.com

Görünen o ki başka hastanelerde benzer durumları yaşayan hastalar da olmuş!

Görünen o ki başka hastanelerde benzer durumları yaşayan hastalar da olmuş!
twitter.com

Erkan Çınar adlı sosyal medya kullanıcısı acilden nefes darlığı şikayeti ile giriş yapan hasta için çıkarılan 10.150 TL'lik faturayı paylaştı!

Erkan Çınar adlı sosyal medya kullanıcısı acilden nefes darlığı şikayeti ile giriş yapan hasta için çıkarılan 10.150 TL'lik faturayı paylaştı!
twitter.com
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"Yeşil alan hastası ise neden yatış?" 👇

"Yeşil alan hastası ise neden yatış?" 👇
twitter.com
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