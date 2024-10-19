Yenidoğan Çetesi Mağduru Baba İkiz Bebeklerinden Birini 24 Günlük Hayat Mücadelesini Anlatıp Yardım İstedi!

Türkiye, yenidoğan çetesi ve yaptıklarıyla büyük bir şok yaşıyor! Pek çok özel hastane, doktor ve sağlık çalışanının adının karıştığı skandalda ortaya çıkan her detay bir kez daha kan donduruyor. İkiz bebeklerinden birini kaybeden bir baba X üzerinden paylaştığı belgelerle evladını kaybettiği 24 günlük yoğun bakım sürecini anlattı: 'Ölüm nedenine doğal ölüm yazmışlar!'

İşte detaylar...