Yenidoğan Çetesi Mağduru Baba İkiz Bebeklerinden Birini 24 Günlük Hayat Mücadelesini Anlatıp Yardım İstedi!
Yenidoğan Çetesi Mağduru Baba İkiz Bebeklerinden Birini 24 Günlük Hayat Mücadelesini Anlatıp Yardım İstedi!
Türkiye, yenidoğan çetesi ve yaptıklarıyla büyük bir şok yaşıyor! Pek çok özel hastane, doktor ve sağlık çalışanının adının karıştığı skandalda ortaya çıkan her detay bir kez daha kan donduruyor. İkiz bebeklerinden birini kaybeden bir baba X üzerinden paylaştığı belgelerle evladını kaybettiği 24 günlük yoğun bakım sürecini anlattı: 'Ölüm nedenine doğal ölüm yazmışlar!'
İşte detaylar...
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Türkiye'nin gündeminde, yenidoğan bebekleri haksız para kazanmak amacıyla kullanan ve hayattan koparan çete yer alıyor.
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Dünden beri sosyal medyada yenidoğan çetesinin lideri doktor Fırat Sarı'nın imzaladığı ölüm belgeleri ve acılı ailelerin isyanları yürek burkuyor.
Bu kez 2019 yılında ikiz bebeklerinden birini kaybeden baba, "O kadar vicdan azabı çekiyorum ki anlatamam." sözleriyle Eymen bebeğin ölüm belgesini paylaştı.
"2019’da İstanbul Reyap hastanesinde Fırat Sarı isimli doktorun zorla tuttuğu yoğun bakımda 24 gün mücadele etti" 👇
"10 gün sonra kızımı verdiler 24 gün oğlumu sağlıklı olmasına rağmen zorla entübe ettiler. 24 gün dayandı benim yavrum." 👇
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Eymen bebeğin ölüm belgesine de Umut bebeğin ölüm belgesinde olduğu gibi "doğal ölüm" yazmışlar: "Acımızdan onu bile şimdi fark ediyorum..." 👇
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