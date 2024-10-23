Türkiye Futbol Federasyonu İstedi: Blogspot.com'a Erişim Engeli Geldi
Türkiye Futbol Federasyonu İstedi: Blogspot.com'a Erişim Engeli Geldi
Google’ın blog servisi Blogger (Blogspot.com) erişime engellendi. Erişim engeli kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından getirildi.
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Erişime engellenen sitelere bir yenisi daha eklendi.
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Kişisel blog oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Blogger’ı korsan maç yayıncıların kullanması nedeniyle başı derde girdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korsan maç yayınlarının önüne geçmek için 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla Blogpsot.com erişim yasağı uyguladı. Erişim engeli kararı sonrası tüm Blogspot adreslerine erişim durduruldu.
İşte o karar:
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