Türkiye-Suudi Arabistan İlişkilerini Etkileyen Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Tarihini Yeniden Hatırlıyoruz

Halifeliğin Osmanlı Padişahı'nda olmasından dolayı bu toprakları savunmak için özel bir mesuliyete de sahip olan Osmanlı Devleti, İngilizlere karşı büyük bir savaşın içine girdi.

Bölgenin Müslüman Arap olan yerli halkının da Halife'nin Cihat çağrısına uygun olarak Osmanlı Devleti'nin yanında konuşlanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Kutsal Emanetler olarak görülen toprakların İngilizlerin eline geçmemesi için tüm yerli halkın da seferberliğe katılması istendi.

Ancak öyle olmadı.