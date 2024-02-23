Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobillerin Güncel Fiyatları Şubat 2024

Dünya genelinde otomobil sektöründe yaşanan hareketlilik, geçmiş yıllara kıyasla daha da artarak devam ediyor. Her biri birbirinden eşsiz ve çarpıcı tasarımlara sahip olan otomobil markaları, yeni modellerini tanıtarak otomobil severlerin kalbini çalmaya çalışıyor. Bu markalar, sadece global pazarda değil, aynı zamanda ülkemizde de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Peki ülkemizde yer alan elektrikli otomobillerin fiyatları ne kadar?