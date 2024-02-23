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Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobillerin Güncel Fiyatları Şubat 2024

Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobillerin Güncel Fiyatları Şubat 2024

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
23.02.2024 - 13:28

Dünya genelinde otomobil sektöründe yaşanan hareketlilik, geçmiş yıllara kıyasla daha da artarak devam ediyor. Her biri birbirinden eşsiz ve çarpıcı tasarımlara sahip olan otomobil markaları, yeni modellerini tanıtarak otomobil severlerin kalbini çalmaya çalışıyor. Bu markalar, sadece global pazarda değil, aynı zamanda ülkemizde de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Peki ülkemizde yer alan elektrikli otomobillerin fiyatları ne kadar?

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Elektrikli otomobillerin popülaritesi de her geçen gün artıyor.

Elektrikli otomobillerin popülaritesi de her geçen gün artıyor.

Çevre dostu bu otomobiller, hem tasarruf sağlamaları hem de çevreye verilen zararı azaltmaları sebebiyle tüketiciler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Türkiye'de de birçok otomobil markası, elektrikli modellerini piyasaya sürüyor. Bu modeller, hem tasarım hem de performans açısından oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

Şubat ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulan tüm markaların elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları hakkında bilgi almak isteyen otomobil tutkunları, burada aradıkları tüm bilgilere ulaşabilirler.

Şubat ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulan tüm markaların elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları hakkında bilgi almak isteyen otomobil tutkunları, burada aradıkları tüm bilgilere ulaşabilirler.

İşte Türkiye'de satılan tüm markaların elektrikli otomobil modelleri ve şubat ayı fiyatları. Aşağıdan yer alan fiyatların, tavsiye eden anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlatalım.

Audi elektrikli fiyat listesi

Audi elektrikli fiyat listesi

  • Audi e-tron GT Quattro 350 kW (2024MY) 488 km 8.713.842 TL

  • Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro 300kW (2024MY) 481–542 km 6.578.822 TL

  • Audi Q8 e-tron S-Line 55 Quattro 300kW (2024MY) 481–542 km 6.686.726 TL

  • Audi Q8 e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300kW (2024MY) 600 km 6.720.326 TL

  • Audi Q8 e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300kW (2024MY) 600 km 6.827.846 TL

  • Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW (2024MY) 472 km 11.370.681 TL

BMW elektrikli fiyat listesi

BMW elektrikli fiyat listesi

  • BMW i4 eDrive40 M Sport 160 kW (2024MY) 493-589 km 3.389.300 TL

  • BMW i5 M60 442 kW (2024MY) 6.370.400 TL

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 400 kW (2024MY) 590-626 km 8.855.800 TL

  • BMW iX3 eDrive30 Impressive 210 kW (2024MY) - 5.306.300 TL

  • BMW iX xDrive40 First Edition Sport 240 kW (2024MY) 425 km 5.644.700 TL

BYD elektrikli fiyat listesi

BYD elektrikli fiyat listesi
  • BYD Atto 3 150 kW Design 420 km 1.740.000 TL
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Citroen elektrikli fiyat listesi

Citroen elektrikli fiyat listesi

  • Citroen e-C4 100 kW (2024MY) 350 km 1.501.000 TL

  • Citroen e-C4 115 kW (2024MY) 411 km 1.581.000 TL

  • Citroen e-C4X 100 kW (2024MY) 360 km 1.543.000 TL

  • Citroen e-C4X 115 kW (2024MY) 417 km 1.623.000 TL

Dacia elektrikli fiyat listesi

Dacia elektrikli fiyat listesi
  • Dacia Spring Extreme 65 bg (2023MY) 310 km (şehir içi) 885.000 TL

Fiat elektrikli fiyat listesi

Fiat elektrikli fiyat listesi

  • Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY) 320 km 1.425.900 TL

  • Fiat 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY) 320 km 1.455.900 TL

  • Fiat 500e 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY) 320 km 1.490.900 TL

Ford elektrikli fiyat listesi

Ford elektrikli fiyat listesi

  • Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil (2023MY) 440 km 4.223.100 TL

  • Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 4x4 (2023MY) 400 km 4.729.900 TL

  • Ford Mustang Mach-E 216 kW Extended Range (2023MY) 600 km 5.022.000 TL

  • Ford Mustang Mach-E 258 kW Extended Range 4x4 (2023MY) 550 km 5.623.500 TL

  • Ford Mustang Mach-E 358 kW GT (2023MY) 425 km 6.072.600 TL

Hyundai elektrikli fiyat listesi

Hyundai elektrikli fiyat listesi

  • Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive (2023MY) 384 km 1.915.000 TL

  • Hyundai Ioniq 5 239 kW 4x4 Progressive (2023MY) 430 km 2.990.000 TL

  • Hyundai Ioniq 6 4x2 Advance 111 kW (2023MY) 429 km 1.660.000 TL

  • Hyundai Ioniq 6 4x2 Progressive 111 kW 429 km 1.860.000 TL

  • Hyundai Ioniq 6 4x4 Progressive 239 kW 519 km 2.980.000 TL

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Jeep elektrikli fiyat listesi

Jeep elektrikli fiyat listesi
  • Jeep Avenger 115 kW Summit (2023MY) 400 km 1.699.900 TL

Kia elektrikli fiyat listesi

Kia elektrikli fiyat listesi

  • Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 (2024MY) 506 km 3.600.000 TL

  • Kia EV6 GT Long Range 430 kW 4x4 (2023MY) 424 km 3.970.000 TL

  • Kia Niro EV 150 kW Elegance (2024MY) 460 km 1.775.000 TL

  • Kia EV9 150 kW Prestige 4x2 (2024MY) 563 km 4.020.000 TL

  • Kia EV9 286 kW GT-Line 4x4 (2024MY) 505 km 4.950.000 TL

Mercedes elektrikli fiyat listesi

Mercedes elektrikli fiyat listesi

  • Mercedes EQA 250+ 140 kW (2023MY) 506 km 2.532.000 TL

  • Mercedes EQA 350 4MATIC 218 kW (2023MY) 422 km 2.920.500 TL

  • Mercedes EQB 250+ 140 kW (2023MY) 481 km 2.573.500 TL

  • Mercedes EQB 350 215 kW (2023MY) 407 km 3.044.000 TL

  • Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW (2023MY) 559 km 3.823.000 TL

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW (2023MY) 472 km 5.332.000 TL

  • Mercedes EQS 450 4MATIC 268 kW (2023MY) 579 km 5.497.000 TL

  • Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW (2023MY) 638 km 6.579.500 TL

  • Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW (2023MY) 580 km 6.991.000 TL

MG elektrikli fiyat listesi

MG elektrikli fiyat listesi

  • MG ZS EV Luxury (2023MY) 440 km 1.799.000 TL

  • MG4 Comfort 125 kW (2023MY) 350 km 1.419.000 TL

  • MG4 Luxury 150 kW (2023MY) 435 km 1.649.000 TL

  • MG4 XPower 320kW (2023MY) 385 km 2.399.000 TL

  • MG Marvel R Performance 212 kW (2023MY) 370 km 3.699.000 TL

Mini elektrikli fiyat listesi

Mini elektrikli fiyat listesi

  • MINI Countryman E Favoured 150 kW (2024MY) 462 km 2.469.538 TL

  • MINI Countryman SE ALL4 Favoured 230 kW (2024MY) 433 km 2.816.362 TL

  • MINI Countryman SE ALL4 JCW 230 kW (2024MY) 433 km 3.016.080 TL

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Opel elektrikli fiyat listesi

Opel elektrikli fiyat listesi

  • Opel Corsa-e 100 kW GS (2024MY) 350 km 1.313.900 TL

  • Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2024MY) 327 km 1.538.900 TL

Peugeot elektrikli fiyat listesi

Peugeot elektrikli fiyat listesi

  • Peugeot e-308 115 kW GT (2024MY) 410 km 1.700.000 TL

  • Peugeot e-2008 115 kW GT (2024MY) 406 km 1.740.000 TL

Renault elektrikli fiyat listesi

Renault elektrikli fiyat listesi

  • Renault Zoe R135 (2023MY) 386 km 1.352.000 TL

  • Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 160 kW (2024MY) 450 km 1.685.000 TL

  • Megane E-Tech %100 Elektrikli Iconic 160 kW (2024MY) 450 km 1.825.000 TL

Skywell elektrikli fiyat listesi

Skywell elektrikli fiyat listesi

  • Skywell ET5 150 kW Long Range Legend 489 km 1.880.000 TL

  • Skywell ET5 150 kW Long Range Exclusive 489 km 2.800.000 TL

Tesla elektrikli fiyat listesi

Tesla elektrikli fiyat listesi

  • Tesla Model Y RWD 430 km 2.299.140 TL

  • Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.899.699 TL

  • Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.138.355 TL

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TOGG elektrikli fiyat listesi

TOGG elektrikli fiyat listesi

  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 314 km 1.432.600 TL

  • Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 314 km 1.673.000 TL

  • Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 523 km 1.823.000 TL

Volvo elektrikli fiyat listesi

Volvo elektrikli fiyat listesi

  • Volvo XC40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW 567 km 2.422.368 TL

  • Volvo XC40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW 499 km 2.816.406 TL

  • Volvo C40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW 578 km 2.637.859 TL

  • Volvo C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW 526 km 2.871.126 TL

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