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"Türkiye'de Kadın Olmak": Sokakta Video Çekmek İsteyen İki Kadının Uğradığı Taciz Anları Kameralarına Yansıdı

"Türkiye'de Kadın Olmak": Sokakta Video Çekmek İsteyen İki Kadının Uğradığı Taciz Anları Kameralarına Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 16:52 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 16:58

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Bildiğiniz üzere ülkemiz peş peşe tatsız olaylarla sarsıldı. Bu olayların ardından biraz olsun insanlar kendilerine gelir derken her geçen gün taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bir tanesi, tesadüf eseri kameraya bile yansını.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifirmakeeng...
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İki genç kadın sokakta, son dönemde viral olan 'fit check' videolarından çekmek istedi.

İki genç kadın sokakta, son dönemde viral olan 'fit check' videolarından çekmek istedi.

Arkadalarından geçen bir aracın sözlü tacizine maruz kalan iki kadının o anları, kameralarına yansıdı.

Arkadalarından geçen bir aracın sözlü tacizine maruz kalan iki kadının o anları, kameralarına yansıdı.

Videonun sahibi olan kadın, araçtaki kişinin 'Otele gidelim.' gibi bir cümle kurduğunu aktardı.

İşte o video;

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twitter.com

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