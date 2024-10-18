"Türkiye'de Kadın Olmak": Sokakta Video Çekmek İsteyen İki Kadının Uğradığı Taciz Anları Kameralarına Yansıdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elifirmakeeng...
Bildiğiniz üzere ülkemiz peş peşe tatsız olaylarla sarsıldı. Bu olayların ardından biraz olsun insanlar kendilerine gelir derken her geçen gün taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bir tanesi, tesadüf eseri kameraya bile yansını.
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İki genç kadın sokakta, son dönemde viral olan 'fit check' videolarından çekmek istedi.
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Arkadalarından geçen bir aracın sözlü tacizine maruz kalan iki kadının o anları, kameralarına yansıdı.
İşte o video;
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