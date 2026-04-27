Türkiye'de Bir İlk: Gaziantep'te Zürafa Yavrusu Dünyaya Geldi, İsim Aranıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Oğlumuz için isim önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. En çok önerilen isim onun adı olsun.' denildi. Yorumlarda ise birbirinden yaratıcı isim önerileri geldi.

Kısa sürede hem isim önerileri arttı hem de isimlere gelen beğeni sayısı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir gönderi daha paylaştı ve en çok önerilen ismin 'Şakir' ve 'Çınar' olduğu belirtildi.