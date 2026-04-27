Türkiye'de Bir İlk: Gaziantep'te Zürafa Yavrusu Dünyaya Geldi, İsim Aranıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 10:18

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir ilk yaşandı! Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Türkiye’de doğan ilk zürafa yavrusu dünyaya geldi. Gaziantep'in maskotu haline gelen Şakir ile Selvi’nin minik yavrusunun sağlık durumunun oldukça iyi olduğu aktarıldı.

Şimdi ise minik zürafaya isim aranıyor!

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline gelen ve geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybeden zürafa Şakir ile Selvi'nin yavrusu dünyaya geldi. Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden zürafa Şakir’in yavrusunun sağlık durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı.

Şakir, 2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nden parka getirilmiş ve uzun yıllar kentin sevilen hayvanları arasında yer almıştı. Şakir, geçtiğimiz Aralık ayında ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında öldü.

Şimdi ise sıra, Şakir ile Selvi'nin minik yavrusuna isim bulmaya geldi!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Oğlumuz için isim önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. En çok önerilen isim onun adı olsun.' denildi. Yorumlarda ise birbirinden yaratıcı isim önerileri geldi.

Kısa sürede hem isim önerileri arttı hem de isimlere gelen beğeni sayısı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir gönderi daha paylaştı ve en çok önerilen ismin 'Şakir' ve 'Çınar' olduğu belirtildi.

"Çınar" ve "Şakir" isimleri arasında seçim yapılması istendi.

Çoğunluk Şakir'den yana görünse de...

Farklı öneriler de geldi!

Sizce ismi ne olmalı?

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
