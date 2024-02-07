Türkiye Cumhuriyeti'nde Laikliğin Anayasa'ya Giriş Sürecini Mutlaka Okumalısınız

Laiklik, uzun yıllar boyunca Türkiye'de hep bir tartışma unsuru olsa da, devletin temel niteliklerinden birisi olduğu için her daim anayasal varlığını korudu.

Laiklik, Anayasa'da şu tanımı ile yer buldu:

'Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.'