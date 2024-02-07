Türkiye Cumhuriyeti'nde Laikliğin Anayasa'ya Giriş Sürecini Mutlaka Okumalısınız
Türkiye Cumhuriyeti'nde Laikliğin Anayasa'ya Giriş Sürecini Mutlaka Okumalısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şeriat üzerinden verdiği mesajlar laiklik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasıyla fiilen uygulansa da Anayasa'ya ilk kez 5 Şubat 1937 yılında girmişti.
Cumhuriyet Devrimleri arasında önemli bir yer tutan laikliğin Türkiye'deki yolculuğunu içeriğimizde derledik.
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Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına 1937 yılında girse de Osmanlı İmparatorluğu'nun dinde reform hareketleri 1800'lü yıllara uzanıyor.
3 Mart 1924'te de Halifelik kaldırılarak tüm otorite Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmış oldu.
Kılık Kıyafet Kanunu ve Medeni Kanun'un kabul edilmesi, laikliğin de anayasaya girme sürecinde önemli basamakları oluşturdu.
1930'lu yıllarda kadın veya erkek tüm vatandaşların eşit yasal haklara sahip olmaları ve hukuk birliğinin tesisi gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafyada Müslüman yoğunluklu bir topluma sahip olup laiklik ilkesini benimseyen ilk ülke oldu.
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Türkiye'de geçmiş yıllarda bazı siyasi partiler Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatıldı veya cezalara maruz kaldı.
Türkiye'de günümüzde yapılan araştırmalarda, toplumun %70'inden fazlasının laik devlet yapısını desteklediği görülüyor.
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