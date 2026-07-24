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Türkiye Çin Voleybol Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Çin Voleybol Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 13:24
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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Çeyrek finalde Kanada'yı mağlup eden Filenin Sultanları ise bu kez Çin ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bu karşılaşması merakla bekleniyor.

Peki Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

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Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak olan 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı final karşılaşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü. Ancak maçın başlama saati henüz netlik kazanmadı.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Kanada'yı 22-25, 25-21, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi ise çeyrek finalde ABD'yi 3-2 mağlup eden ev sahibi Çin oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final yolundaki heyecanlı karşılaşması, ilgiyle takip edilecek.

Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye Çin voleybol maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybol tutkunları, bu karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak takip edebilir.

Filenin Sultanları, Çin engelini aşması halinde 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde adını finale yazdıracak ve şampiyonluk için sahada olacak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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