Türkiye Çin Voleybol Maçı Ne Zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak olan 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı final karşılaşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü. Ancak maçın başlama saati henüz netlik kazanmadı.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Kanada'yı 22-25, 25-21, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi ise çeyrek finalde ABD'yi 3-2 mağlup eden ev sahibi Çin oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final yolundaki heyecanlı karşılaşması, ilgiyle takip edilecek.