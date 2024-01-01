Türk Siyaseti'nin En Çok Tartışılan Figürlerinden Devlet Bahçeli, 76 Sene Önce Bugün Dünyaya Geldi

Lise yıllarına kadar memleketi Osmaniye ve Adana'da kalan Bahçeli; lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı.

1967'de Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni kazandı ve Dış Ticaret Bölümü'nden 1971 yılında mezun oldu.

Devlet Bey, kendi ifadesiyle üniversitede kalmak ve akademisyen olmak istiyordu. Bu doğrultuda aynı üniversitede iktisat alanında asistan olarak görev yapmaya başladı.

Girmeyi düşünmediği siyaset ise yakın zaman içinde kapısını çalacaktı.