Türk Siyaseti'nin En Çok Tartışılan Figürlerinden Devlet Bahçeli, 76 Sene Önce Bugün Dünyaya Geldi
Türk Siyaseti'nin En Çok Tartışılan Figürlerinden Devlet Bahçeli, 76 Sene Önce Bugün Dünyaya Geldi
Türkiye'de siyasetin son 30 yıllık döneminin her safhasında var olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 76 sene önce bugün 1 Ocak 1948'de Osmaniye'de doğdu.
Bahçeli'nin yaşamı, aynı zamanda Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin de özeti niteliğinde.
Bu içeriğimizde Devlet Bahçeli'nin hayatının derinliklerinde yolculuğa çıkacağız.
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1948'de o zamanlar ilçe statüsünde olan Osmaniye'nin Türkmen bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Devlet Bahçeli, genç yaşlarından itibaren siyasete ve toplumsal olaylara ilgi duymaya başladı.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden iktisat doktoru unvanı aldı ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin iktisat politikası ana bilim dalında 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürdü.
1980 Darbesi sonrası ülkücü faaliyetlerinden ötürü cezaevine girdi. Buna karşın hapisten çıktıktan sonra da bu camianın içinde kalıp görüşlerini savunmayı sürdürdü.
Türk milliyetçilerinin efsanevi lideri Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etti. Devlet Bahçeli bunun üzerine Parti'nin yeni lideri olmak için genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
MHP'de genel başkan olması sonrası bugün bile en çok hatırlanan kararlardan birisine imza atarak ülkücülerin sokaktan çekilerek akademik ve ticari yaşamda başarılı olmasını istedi.
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2001'de yaşanan ekonomik kriz, üçlü koalisyonu büyük bir bunalım içine çekti. Başbakan Ecevit'in hastalığı da buna eklenince ülkede yönetim boşluğu oluşmaya başladı.
Kısa zaman içinde partisini yeniden toparlayan Bahçeli, 2007 seçimlerinde yeniden partisine barajı aştırmayı başardı.
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası iktidar ile daha iyi bir ilişki kuran MHP Lideri, parti içi muhalefeti de sindirmeyi başardı. Bahçeli'nin desteğiyle gidilen başkanlık referandumu sonrası Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçti.
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