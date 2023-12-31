Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir"
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Bahçeli cumhuriyetin 100. yılında Suudi Arabistan'da yaşanan krize de değindi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı.
Bahçeli; ülkemizde son yılda yaşananlara değinirken, deprem bölgesinde ve Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Bahçeli, paylaşımında Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finalininin yaşanan İstiklal Marşı ve 'Atatürk' krizi nedeniyle iptal olmasına değindi.
Devlet Bahçeli'nin yeni yıl mesajı 👇
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