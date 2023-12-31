Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir"

Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin Ortak Değeridir"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Bahçeli cumhuriyetin 100. yılında Suudi Arabistan'da yaşanan krize de değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı.

Bahçeli; ülkemizde son yılda yaşananlara değinirken, deprem bölgesinde ve Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bahçeli; ülkemizde son yılda yaşananlara değinirken, deprem bölgesinde ve Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bahçeli, paylaşımında Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finalininin yaşanan İstiklal Marşı ve 'Atatürk' krizi nedeniyle iptal olmasına değindi.

Bahçeli, paylaşımında Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finalininin yaşanan İstiklal Marşı ve 'Atatürk' krizi nedeniyle iptal olmasına değindi.

Devlet Bahçeli'nin yeni yıl mesajı 👇

Devlet Bahçeli'nin yeni yıl mesajı 👇

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 2023'ü tamamlıyoruz ve yeni bir yıla giriyoruz. Geçen yıl boyunca çeşitli olaylar yaşadık; bazen felaketlerle sınandık, bazen büyük hedeflere doğru ilerledik. Karşılaştığımız zorlukları aştık ve zor zamanları geride bıraktık."

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, çeşitli zorlukları aşarak bugüne ulaştı. Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri, 100 yıl önceki ilham ve iradeyle, herhangi bir sapma veya tahribat olmadan yeni bir Türk yüzyılının temelini attı."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk milletinin onur simgesidir. Onun bıraktığı eserler ve emanetler güçlü bir şekilde korunacak, istismarcılara izin verilmeyecektir. Atatürk, Türk tarihine damga vuran bir şahsiyettir. Onun adı üzerinden ayrıştırma yapmaya çalışanlar 2024'te de hayal kırıklığına uğrayacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti, bölünmez bir üniter devlettir ve bu durum her türlü siyasi görüşün üzerindedir. Bu karar, 1923 ve 2023'te onaylanmış olup, değiştirilmesi mümkün değildir. Bu durumu göz ardı edenler, ağır sonuçlarla karşılaşabilirler."

"Provokasyon yatırımı yapan ve Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmeye çalışan kişi veya gruplar ne olursa olsun, milli ve manevi hassasiyetlerimizi korumak için 2024 yılında da kararlılıkla karşı duracağımızı belirtmek isterim."

"Deprem, terör ve diğer felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, 2024'te Türkiye'nin ilerlemesini içtenlikle temenni ediyorum."

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0