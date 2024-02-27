Türk Silahlı Kuvvetleri En Büyük Kaybını O Gün Verdi! 27 Şubat 2020 Saldırısı Nasıl Gerçekleşti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan infialin sonunda 34 askerin şehit olduğunu doğruladı. Bu sayı daha sonra yaralı olan iki askerin de ölmesiyle 36'ya yükseldi.

Bu kayıp, Kore ve Kıbrıs Savaşları sonrası Türkiye'nin bir günde verdiği en yüksek askeri kayıptı.

Saldırıyı gerçekleştiren savaş uçakları Rusya'ya ait olsa da Türkiye bu saldırıdan Suriye yönetimini sorumlu tuttu. Suriye yönetimi ise Türkiye kuvvetlerine doğrudan bir saldırı gerçekleştirmediklerini, terörist grupları vurduklarını, Türk askerlerinin orada bulunduğu için zarar gördüğünü açıkladı.