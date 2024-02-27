Türk Silahlı Kuvvetleri En Büyük Kaybını O Gün Verdi! 27 Şubat 2020 Saldırısı Nasıl Gerçekleşti?
Türk Silahlı Kuvvetleri En Büyük Kaybını O Gün Verdi! 27 Şubat 2020 Saldırısı Nasıl Gerçekleşti?
Türkiye Cumhuriyeti, Kore ve Kıbrıs Savaşları'nın ardından tek bir saldırıda en büyük kaybını 27 Şubat 2020 akşamı Suriye'nin İdlip kentinde, TSK'nın 59’uncu Zırhlı Tugayı’nın bulunduğu mevzilerin savaş uçaklarıyla vurulması sonucu verdi.
En az 36 askerimizin şehit olduğu bu saldırının yankıları çok büyük oldu.
İçeriğimizde, bu kadar ağır kayıp verdiğimiz saldırının perde arkasını sizlerle paylaşacağız.
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Suriye'de 2011 yılından beri devam iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı silahlanıp isyan eden muhalif grupları destekleyen Türkiye, muhalifler ivme kaybettikçe zor durumda kaldı.
Rus Hava Kuvvetlerine ait iki Suhoy Su-34 ve Suriye Hava Kuvvetlerine ait Su-22 savaş uçağı, Türkiye destekli Suriye Millî Ordusu birliklerini 27 Şubat sabahında yoğun bir şekilde bombaladı.
Hatay Valisi'nin bu açıklaması Türkiye'deki kaotik atmosferi ve bilgi kirliliğini daha çok artırdı. Zira sosyal medyada kayıp sayısının dokuz askerden çok daha fazla olduğu yazılıyordu.
Türkiye'de sosyal medyanın yanı sıra telefon operatörlerinin de sinyal seviyesi düşürüldü. Konuya ilişkin haber yasağı getirildi ve kayıp sayıları ile ilgili paylaşım yapan hesaplara soruşturmalar başlatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bu ağır kaybın ardından Esad yönetimine bağlı tüm birliklerin meşru hedef olduğunu açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar başladı. Türkiye'nin açıklamasına göre 24 saat içinde 329 Suriye askerinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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Bu olayın ardından Türkiye, Avrupa'nın Suriye'deki savaş sürecinde yeteri kadar sorumluluk almadığı gerekçesiyle, Türkiye'de bulunan sığınmacıların Avrupa'ya geçmelerine izin vereceklerini duyurdu. Türkiye; Yunanistan ve Bulgaristan'a giden tüm sınır kapılarını açtı.
27 Şubat 2020 İdlip Saldırıları, yalnızca askeri açıdan değil duygusal açıdan da büyük bir travma oldu. Türkiye, Suriye'de 2011 yılından beri takip ettiği siyasetin en ağır sonucunu bu saldırıyla gördü.
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