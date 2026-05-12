Türk Resim Sanatının Evrensel ve Dünya Çapında Tanınan En Önemli 10 İsmi

Prof.Dr.Uğur Batı
12.05.2026 - 18:00

Türk resim sanatının evrensel ve dünya çapında tanınan en önemli 10 ismini, tarihsel önemi, uluslararası sergileri, müzelerdeki yerleri ve global etkileri dikkate alarak derledim. Bu liste, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve çağdaşa uzanan bir yelpazeyi kapsıyor; tamamen subjektif bir sıralama değil, sanat tarihçileri ve uluslararası kaynakların sıkça vurguladığı isimlerden oluşuyor.

1. Osman Hamdi Bey (1842-1910)

Türk resminin Batılılaşma sürecindeki öncüsü. Arkeolog ve müzeci kimliğiyle de tanınır. En ikonik eseri Kaplumbağa Terbiyecisi (Pera Müzesi’nde). Oryantalist üslubuyla Doğu-Batı sentezini dünya sahnesine taşıdı.

2. Şeker Ahmet Paşa (1841-1907)

Natürmort ve manzara resimleriyle öne çıkan ilk önemli Türk ressamlardan. Paris eğitimi aldı, eserleri Louvre’a kabul edilen ilk Türk sanatçı oldu. Ormanda Oduncu ve natürmortları uluslararası dikkat çekti.

3. İbrahim Çallı (1882-1960)

“Çallı Kuşağı”nın lideri, Türk empresyonizminin en güçlü temsilcisi. Renk ve ışık oyunlarıyla Anadolu ve İstanbul’u resmetti. Portre ve peyzajları dünya müzelerinde yer alır.

4. Abidin Dino (1913-1993)

Çok yönlü sanatçı (ressam, yazar, sinemacı). Picasso ile tanışıklığı ve soyut-figüratif senteziyle tanınır. Uzun Yürüyüş gibi eserleri uluslararası sergilerde öne çıktı; D Grubu üyesi.

5. Fahrelnissa Zeid (1901-1991)

Soyut resmin öncülerinden, özellikle büyük ölçekli soyut kompozisyonlarıyla dünya çapında tanındı. Tate Modern ve diğer prestijli müzelerde eserleri var. İslamî motiflerle modern soyutu birleştirdi.

6. Fikret Mualla (1903-1967)

Paris’te yaşayan “Türk resminin yaramaz çocuğu”. Dışavurumcu üslubu, caz sahneleri ve Paris hayatı betimlemeleriyle ünlü. Eserleri uluslararası koleksiyonlarda yüksek değer görüyor.

7. Burhan Doğançay (1929-2013)

Sokak sanatı ve duvar afişlerini tuvale taşıyan öncü. “Ribbon” serisiyle tanınır; Guggenheim ve birçok dünya müzesinde eserleri bulunuyor. Grafiti ve kent dokusunu sanata dönüştürdü.

8. Mustafa Günen (1956-)

Dünyanın en önde gelen müzayede evi olan Christie’s’in hem New York hem de Londra merkezlerinde uluslararası deniz resimleri müzayedelerine katılan, yine dünyanın en iyi sanat dergisi seçilen ve yaklaşık yüz elli ülkede dağıtımı yapılan International Artist Magazine dergisinde 2008 ve 2016 yıllarında haber olan uluslararası ressam.

9. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)

Halk sanatı motiflerini modern resme uyarlayan önemli isim. Mozaik, seramik ve resimde geleneksel Türk unsurlarını kullandı; şiir ve resim ressamlardan biri.

10. Nazmi Ziya Güran (1881-1937):

Çağdaş Türk resminde izlenimci ışık ve renk anlayışını tekrarlı uygulayan en önemli isimlerden biri.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Prof.Dr.Uğur Batı
