Türk Eğitim Vakfı'nın 5 Kız Öğrenci Yurdu İçin Başvuru Dönemi Başladı
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Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Ankara, İzmir ve Trabzon'da beş yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunuyor. TEV, tam 59 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmaları kapsamında, burs programlarının yanı sıra yükseköğrenim kız öğrenci yurtlarıyla da gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlıyor.
TEV 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt kayıt süreci başladı. Peki TEV yurtları nerede, nasıl kayıt olunur?
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TEV'in Ankara, İzmir ve Trabzon'da 5 farklı yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunuyor.
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Yeni dönem kayıtları başladı.
TEV Yurt Kayıtları Tarihleri
TEV, yıllardır üniversite öğrencilerine burs imkanı da sunuyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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