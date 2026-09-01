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Türk Eğitim Vakfı'nın 5 Kız Öğrenci Yurdu İçin Başvuru Dönemi Başladı

Türk Eğitim Vakfı'nın 5 Kız Öğrenci Yurdu İçin Başvuru Dönemi Başladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 12:27
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Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Ankara, İzmir ve Trabzon'da beş yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunuyor. TEV, tam 59 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmaları kapsamında, burs programlarının yanı sıra yükseköğrenim kız öğrenci yurtlarıyla da gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlıyor.

TEV 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt kayıt süreci başladı. Peki TEV yurtları nerede, nasıl kayıt olunur?

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TEV'in Ankara, İzmir ve Trabzon'da 5 farklı yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunuyor.

TEV'in Ankara, İzmir ve Trabzon'da 5 farklı yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunuyor.

Ankara, İzmir ve Trabzon'da bulunan toplam beş yükseköğrenim kız öğrenci yurdunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt sürecini başlatan TEV, öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri, akademik başarılarını destekleyecek ve sosyal yaşamlarını zenginleştirecek bir yaşam ortamı sunuyor. TEV kız öğrenci yurtları üniversitelilere ücretli ve burslu barınma imkânı tanıyor.

TEV Yurtları Nerede?

TEV yurtları, bulundukları şehirlerde merkezi konumlarda yer alıyor. Yurtlar, üniversitelere ve toplu ulaşım ağlarına kolay erişim sağlamasının yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. Güvenlik hizmeti, internet erişimi, etüt ve ortak çalışma alanları, kütüphane, yemek hizmetleri, çamaşırhane, sosyal alanlar ve ortak yaşam kültürünü destekleyen imkanlarla öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri destekleniyor.

Yeni dönem kayıtları başladı.

Yeni dönem kayıtları başladı.

Ankara'da Çankaya'da bulunan Özel TEV Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Yenimahalle Beştepe'de yer alan Özel Türk Eğitim Vakfı Yenimahalle Beştepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, başkentte eğitim gören öğrencilere hizmet veriyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde konumlanan Özel TEV Cumhuriyet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Özel TEV Hamdiye Yıldırım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerin üniversitelere ve toplu ulaşıma kolay erişebileceği bir konumda yer alıyor.

Trabzon'da faaliyet gösteren Özel TEV Trabzon Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ise Karadeniz Teknik Üniversitesi başta olmak üzere kentte eğitim gören üniversite öğrencilerine güvenli bir yaşam alanı sunuyor.

TEV Yurt Kayıtları Tarihleri

TEV Yurt Kayıtları Tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında burslu başvurular 6 Eylül tarihine kadar devam edecek.  Öte yandan ücretli kayıtlar ise yıl boyu devam edecek.

Yurtların sunduğu imkanlar ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere TEV’in websitesinden ulaşılabiliyor.

TEV, yıllardır üniversite öğrencilerine burs imkanı da sunuyor.

TEV, yıllardır üniversite öğrencilerine burs imkanı da sunuyor.

Türk Eğitim Vakfı, yıllardır üniversite eğitimi gören gençlere burs ve yurt imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Mesleki Ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerine aylık 3.500 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 8.000 TL burs desteği sağlanıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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