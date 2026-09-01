Türk Eğitim Vakfı'nın 5 Kız Öğrenci Yurdu İçin Başvuru Dönemi Başladı

Ankara, İzmir ve Trabzon'da bulunan toplam beş yükseköğrenim kız öğrenci yurdunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt sürecini başlatan TEV, öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri, akademik başarılarını destekleyecek ve sosyal yaşamlarını zenginleştirecek bir yaşam ortamı sunuyor. TEV kız öğrenci yurtları üniversitelilere ücretli ve burslu barınma imkânı tanıyor.

TEV Yurtları Nerede?

TEV yurtları, bulundukları şehirlerde merkezi konumlarda yer alıyor. Yurtlar, üniversitelere ve toplu ulaşım ağlarına kolay erişim sağlamasının yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği birçok hizmeti tek çatı altında sunuyor. Güvenlik hizmeti, internet erişimi, etüt ve ortak çalışma alanları, kütüphane, yemek hizmetleri, çamaşırhane, sosyal alanlar ve ortak yaşam kültürünü destekleyen imkanlarla öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri destekleniyor.