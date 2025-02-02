Turabi'nin Şarkısına Gelen Tepkilerden Kızıl Goncalar'daki Başörtü Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Şarkısına Gelen Tepkilerden Kızıl Goncalar'daki Başörtü Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta herkesi üzen bir konu işlenmişti. Hassi Akpınar adlı kadın 13 yaşında istismar edilmiş ve dünyaya getirdiği oğlu elinden alınmıştı. 35 yıl sonra programda oğluna kavuşan Hassi, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Hassi'nin küçük oğlu Hakan, abisine kavuşmasının ardından mutlu ailesiyle ilgili paylaşım yaptı.
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2. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde olaylar epey hız kazandı. Cevat'ın katil olmasıyla sonuçlanacak olayların fitili ateşlendi! Şakir Paşa ve Aniesi'nin öpüşmesine izleyici bir hayli öfkelendi.
3. Survivor 2025'in son bölümünde yetenek yarışması düzenlendi. Acun Ilıcalı ve Hadise'nin 'online bağlanarak' jüri üyeliği yaptığı gecede Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın performansı geceye damga vururken; geçtiğimiz sezon sonrası bu dansı yapan Sema'nın ardından dalga geçen Pınar'ın 'Dilberli' çorapları dikkatlerden kaçmadı.
4. Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzak Şehir'in başlamasıyla birlikte reytingleri bir nebze düşse de kemik izleyici kadrosunu korumayı sürdürüyor. İlk bölümünden itibaren sık sık eleştirilere maruz kalan dizide 34. bölüm fragmanında Birgül'ün herkesin önünde başörtüsünü açtığı sahneye yer verilmişti. Ancak sosyal medyada tepki çeken sahne fragmandan kaldırılmış ve bölümde de değiştirilmişti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Oda TV'den Ayşe Baykal'a verdiği röportajda sahneyle ilgili açıklamada bulundu.
5. En çok sevilen şarkı yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye'nin yeni sezonuyla ekranlara geleceği açıklanmış ve izleyici fazlasıyla heyecanlanmıştı. Ne zaman başlayacağı merak konusu olan programla ilgili sonunda beklenen açıklama geldi! Murat Ceylan, Survivor 2025'te O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı!
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6. Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran programın en olaylı isimlerinden biri olmuştu. Sözleri ve davranışlarıyla gündemden düşmeyen yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla da eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen Turabi bu sefer de İngilizce arabesk şarkısıyla gündeme damgasını vurdu. Baştan sona bel altı sözlerle dolu parçaya tepkiler de çığ gibi büyüdü!
7. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle, Show Tv'de ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldığını öğrenmiştik. Hamdi Alkan, 'İlhami'nin babası 'Ulvi' olarak diziye dahil olmuştu. Alkan'ın ilk set pozu da 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
8. Beyaz TV'de ekranlarında yayınlanan "Yeni Baştan" programıyla ekranlara konuk olan Esra Ezmeci, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Özellikle kadın-erkek ilişkileri ve cinselliğe dair sorularana yanıt veren klinik psikolog Ezmeci, bu kez de uzak durulması gereken üç erkeği açıkladı.
9. Show Tv'nin en iddialı dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bir sahne dikkat çekti. Bu sahne sosyal medyanın da gündemine oturdu. “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” denilen sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
10. 2022 yılında yayın hayatı başlayan Yalı Çapkını bir dönem reyting rekortmeniydi. Ancak şu sıralar yayınlanan 3. sezonuyla istenilen başarıyı bir türlü yakalayamadı. Final tarihinin belli olduğu kaos dolu dizinin senaryosu da izleyenleri illallah ettirmeye başladı.
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11. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
12. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar son dönemlerin en çok ses getiren yapımları arasına girdi. Her bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitleyen dizilerin ne zaman final yapacağıyla ilgili zaman zaman öngörülerde bulunanlar oluyor. Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın haberine göre; iki dizinin de yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın ne zama biteceğini açıkladı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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